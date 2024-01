Bad Tennstedt. Die Kosten für die Bibliotheksnutzung steigen in Bad Tennstedt. Aber nicht alles wird teurer, so bleibt unter anderem der Preis für die Ausleihe von Readern konstant. Das sind die neuen Preise.

Die Stadt- und Regionalbibliothek in Bad Tennstedt wird teurer. Die Jahresgebühr steigt von 12 Euro auf 15 Euro an. Es ist die erste Preiserhöhung seit 2017. Die Bibliotheksnutzung kostet damit genauso viel wie in Bad Langensalza. In Mühlhausen ist es allerdings billiger, dort wurden die Gebühren zu Jahresbeginn von 10 auf 12 Euro erhöht.