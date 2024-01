Bad Langensalza. Das Verbandswasserwerk hat zum Januar die Preise für Trinkwasser erhöht. Dass hier der Verbraucherbeirat nicht einbezogen wurde, stößt dem Vorsitzenden bitter auf. Doch wie das Verbandswasserwerk informiert, gibt es einen rechtlichen Grund. Das ist die ganze Geschichte.

In einem offenen Brief prangert der Verbraucherbeirat-Vorsitzende des Trinkwasser-Zweckverbands Bad Langensalza, Norbert Bugdol, die Preiserhöhung beim Trinkwasser an. Er hält die zum Januar teurer gewordenen Entgelte für nicht akzeptabel, daher widerspricht er der Kostensteigerung. Er sagt, der Beirat wurde nicht informiert. Unter „diesen Umständen“ stehe er nicht mehr zur Verfügung und droht so mit Rücktritt.