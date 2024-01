Mühlhausen. Das ist die Ursache für den Stromausfall am Montag in Mühlhausen. Die Reparatur kann Tage dauern. Der Strom wird am Montagabend nach und nach wieder eingeschaltet.

In weiten Teilen von Mühlhausen ist es am Montagnachmittag zu großflächigen Stromausfällen gekommen. Betroffen war vor allem der Westen der Stadt mit Wanfrieder Straße und Johannisstraße, aber auch Mittelstraße und Tonberg. Rund 50 Meldungen waren seit etwa 17 Uhr auf der Internetplattform störungsauskunft.de eingegangen. Tausende Einwohner sind betroffen.