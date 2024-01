Bad Langensalza. Rund 250 Menschen protestieren auf dem Neumarkt und die nächsten Kundgebungen im Unstrut-Hainich-Kreis sind schon in Sicht.

Eine Welle von Demonstrationen erlebt der Unstrut-Hainich-Kreis: Nach Bauernprotesten in Mühlhausen gab es nun auch eine Demonstration von Landwirten, Mittelständlern und der Stadt in Bad Langensalza. Am Donnerstag, 25. Januar folgt um 18 Uhr auf dem Obermarkt eine Kundgebung unter dem Motto „Demokratie verteidigen“ – eine Veranstaltung, wie sie in jüngster Zeit ebenfalls in großer Zahl bundesweit stattfindet. Und am Montag, 2. Januar um 16.30 Uhr protestieren erneut Landwirte und Unternehmer, diesmal wieder auf dem Blobach in Mühlhausen.