Bad Langensalza. Der Ratswaage-Chef Martin Braun will das historische Gebäude mehr mit Veranstaltungen füllen. Daher gibt es jetzt diese Premiere.

Das Friederikenschlösschen in Bad Langensalza ist bei vielen nur als Trauungsort bekannt. Zuweilen gibt es auch kleine Konzerte. Martin Braun will das Haus vielfältiger nutzen. Der Ratswaage-Chef möchte den einstigen Witwensitz der Herzogin Friederike von Sachsen-Weißenfels stärker als Veranstaltungsort etablieren. Daher hat er am Freitag, 2. Februar, eine Premiere geplant. Bei „Genuss im Schlösschen“ sollen die Gäste in die Geschichte eintauchen.