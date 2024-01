Mühlhausen. 13 Jahre lang hat Peter Langermann die Kriminalpolizeistation Mühlhausen geleitet. Welche Fälle bleiben besonders in Erinnerung?

Ein großes Paket mit gelben Klebezetteln gehört zu den Geschenken, die die Kollegen am Donnerstagmittag Peter Langermann überreichen. Der 64-Jährige, der seit 13 Jahren die Kriminalpolizeistation Mühlhausen leitet, geht am Monatsende in den Ruhestand. Gelbe Klebezettel mit Notizen auf Akten, Bildschirmen und Tischen zu befestigen, das gehörte zu den Markenzeichen des Ersten Kriminalhauptkommissars Langermann. Genauso wie der strenge Blick über den Brillenrand, wenn er „Wir müssen mal reden“ sagte. Daran erinnerten zu einem Empfang Kollegen und Wegbegleiter.