Unstrut-Hainich-Kreis. Hier investiert der Abwasser-Zweckverband in den kommenden drei Jahren in eine zentrale Kläranlage und den Kanalbau im Unstrut-Hainich-Kreis und im Eichsfeld.

Rund acht Millionen Euro will der Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Obereichsfeld (WAZ) in den kommenden drei Jahren in Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis sowie in Bickenriede (Landkreis Eichsfeld) investieren. Zu den größten Posten gehören der Bau der Kläranlage in Wendehausen und der Anschluss an das zentrale Abwassernetz in Bickenriede (Stadt Dingelstädt) und Lengenfeld unterm Stein. In Heyerode und Diedorf (Gemeinde Südeichsfeld) sowie in Horsmar (Unstruttal) werden weitere Haushalte ans Ortsnetz angeschlossen.