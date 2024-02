Bad Langensalza. Eine Frau und ihr Mann aus dem Unstrut-Hainich-Kreis gelten als wichtigste Zeugen im Prozess um fahrlässige Tötung am Amtsgericht Mühlhausen. Bei dem Verkehrsunfall am 1. April 2023 verloren sieben Menschen ihr Leben.

Sie sind die wichtigsten Augenzeugen im sehr emotionalen Prozess um den schweren Verkehrsunfall am 1. April 2023 bei Bad Langensalza, bei dem sieben Menschen ihr Leben verloren. Die Frau (40) und ihr Mann (31) aus dem Unstrut-Hainich-Kreis waren die ersten am Unfallort. Am Amtsgericht Mühlhausen schilderte die Frau die dramatischen Ereignisse – weinend, mit zitternder Stimme.