Unstrut-Hainich-Kreis . Haushalt 2024 und Sparkonzept stehen auf der Kreistags-Tagesordnung. Gelingt die seit vielen Jahren laufende Konsolidierung der Finanzen endgültig?

Noch einmal bei Land um Hilfe bitten, die Finanzen abschließend konsolidieren, einen Haushalt für 2024 beschließen und künftig auf eigenen Beinen stehen: So klingt zusammengefasst das, was der Kreistag am 26. Februar (16 Uhr, Barbaraheim) auf der Tagesordnung stehen hat. Beschlossen werden sollen dann das Haushaltssicherungskonzept und ein Antrag auf Bedarfszuweisung vom Land Thüringen. Zugleich bringt die Kreisverwaltung den Entwurf für den Haushalt 2024 ein. Der soll dann in den Ausschüssen diskutiert und am 18. März beschlossen werden.