Mühlhausen. Ein leerstehendes Gebäude, einige persönliche Erinnerungen. Es ist nicht viel geblieben vom Konsum-Kaufhaus im Herzen der Stadt.

Das Kaufhaus an der Ecke Linsenstraße/Steinweg war die erste Adresse in Sachen Einzelhandel in der Müntzer-Stadt. Es zog sich über drei Gebäude und zwei Etagen hin. Schon zur Jahrhundertwende war hier das Kaufhaus Beyreis untergebracht. Das prächtige Haus mit den floralen Elementen des Jugendstils zeugt noch heute vom wirtschaftlichen Erfolg der Gründerzeit. Um so mehr verwundert es, dass das Kaufhaus aus dem kollektiven Gedächtnis fast verschwunden ist. Selbst im Internet finden sich nur wenige Bilder aus der Vergangenheit.