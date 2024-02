Schierschwende. Klein und fein: Die Schierschwender haben ihre Herz-Jesu-Kirche und die Orgel wieder auf Hochglanz gebracht. Das haben sie dieses Jahr zu feiern.

Eigentlich werden die zwölf Kerzen des Leuchters in der Schwierschwender Kirche nur zu Weihnachten und Silvester oder vielleicht zu Hochzeiten und ganz besonderen Anlässen angezündet. In diesem Jahr wird der prachtvolle Kronleuchter in Goldlack mit seinen erwartungsvoll auf die Kirchenbänke blickenden Engelsköpfen bereits Anfang Juni erstrahlen. Denn dann steht dort die 125. Kirchweihe ins Haus.