Mühlhausen. Tränen und Wut: Der 35 Jahre alte Mann aus dem Eichsfeld wird am Amtsgericht Mühlhausen wegen fahrlässiger Tötung zu vier Jahren Haft verurteilt.

Am Ende rang sogar der Vorsitzende Richter am Amtsgericht Mühlhausen, Rüdiger Richel (65), um Fassung, als er die Urteilsbegründung verlas. Für ihn sei es einer seiner schwersten Fälle überhaupt gewesen. Sehr einfühlsam leitete er diesen emotionalen Prozess um den schweren Verkehrsunfall am 1. April 2023 bei Bad Langensalza. Der Angeklagte 35-Jährige aus dem Eichsfeld ist schuld am Tod von sieben Menschen und verantwortlich für das Leid vieler betroffener Familien.