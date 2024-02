Eigenrode. Geselligkeitsverein „Eigenröder Meisen“ baut auf eine lange Tradition und kann zu seiner Gala Gäste aus mehreren Orten begrüßen

Spätestens, als Eigenröder Tänzerinnen mit einem Abba-Medley am Samstagabend das Parkett des Bürgerhauses erobert hatten, fühlten sich verschiedene Gäste in die Blütezeit des Karnevals in Eigenrode zurückversetzt. Denn zeitgleich mit den von ihnen offerierten Hits „Dancing Queen“ oder „Take a Chance on Me“ der schwedischen Popgruppe war der 1976 durch Mitglieder der Kirmesgesellschaft gegründete Eigenröder Carnevalclub (ECC) ganz oben auf seiner Karriereleiter angelangt.