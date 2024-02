Heroldishausen. Das neue Prinzenpaar in dem Ort am Hainich wusste bis zuletzt nichts von seiner Inthronisierung

Für den Jubelruf des Heroldishäuser Carnevals spannte das gut 120-köpfige Publikum im Saal der ehemaligen Dorfschänke ziemlich oft den Bizeps an. Denn 25 „ganz starke“ Programmpunkte umfasste das diesjährige Bühnenprogramm, mit dem der Heroldishäuser Carneval Club (HCC) am Samstagabend sein 40-jähriges Gründungsjubiläum feierte. Da standen alte Traditionen im Zentrum, wie das Flaggehissen zu Beginn und das Faschingslied: „Wir hatten schöne Zeiten, manchmal bis morgens in die Früh“, sang Georg Schreiber.