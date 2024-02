Unstrut-Hainich-Kreis. Nachdruck für die Forderung nach einem Inflationsausgleich von 3000 Euro. Notdienste in Mühlausen und Bad Langensalza abgesichert

Erneut zu einem ganztägigen Warnstreik ruft die Gewerkschaft Verdi ihre Mitglieder im Hufeland-Klinikum am Mittwoch, 21. Februar, auf. Damit wollen die Beschäftigten ihre Forderung untermauern. Zum Streik aufgerufen sind laut Verdi alle Beschäftigten und Auszubildenden des nichtärztlichen Dienstes von 6 bis 22 Uhr. Geplant ist, sich morgens am Klinikum in Mühlhausen zu versammeln; von dort geht ein Protestzug ins Streiklokal in der Innenstadt. Gegen 12 Uhr wollen die Streikenden mit einer Demonstration zurück zur Klinik ziehen.