Thamsbrück. 53 Stunden in der Kälte: Lasterfahrer harrt in havarierter Zugmaschine aus. Was trieb Aleksas Younus dazu? Die Geschichte einer ungewöhnlichen Rettung.

Für gut 53 Stunden harrte der litauische Lastwagenfahrer Aleksas Younus in der Kabine seines verunglückten Lastwagens aus. Bereits am Sonntagabend kam der Fahrer auf der Landstraße zwischen Thamsbrück und Großwelsbach von der Fahrbahn ab und rollte in den angrenzenden Straßengraben. In der Nacht zum Mittwoch gelang es einem Bergungsdienst, das havarierte Fahrzeug samt zerbrochenem Anhänger aus seiner misslichen Lage zu befreien und abzutransportieren. Seit zwei Wochen ist der 52 Jahre alte Brummi-Fahrer unterwegs. Rollte nach Spanien, lud dort seine Tiefkühlware und machte sich dann auf ins gut 2700 Kilometer entfernte Ebeleben im thüringischen Kyffhäuserkreis. Anders als in einer Polizeimeldung vom Montag beschrieben, hatte der verunglückte Lastwagen nicht Tiefkühlfisch geladen, sondern 20 Tonnen Hähnchenbrust ohne Knochen.