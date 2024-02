Unstrut-Hainich-Kreis. Haushaltsentwurf für 2024 liegt vor: Schulen bleiben Investitionsschwerpunkt, aber vor allem mit Pflichtmaßnahmen. Wohin soll Geld fließen?

Auch wenn die Zeit der Großprojekte vorbei scheint: Die Investitionen in Schulen gehören zu den größten Posten im Haushalt des Kreises. Dessen Entwurf wird am 26. Februar in den Kreistag eingebracht (16 Uhr, Barbaraheim). Wo soll das Geld im Bildungsbereich hinfließen?