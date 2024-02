Bad Langensalza. Am Sonntag hatte die Gästeführer-Zunft zur Entdeckertour durch Bad Langensalza eingeladen. Die weniger besuchten Plätze der Kurstadt standen auf der Reiseroute und schmackhafte Häppchen gab es auch.

Es ist eine Tradition in Bad Langensalza. Am letzten Sonntag im Februar lädt die Gästeführer-Zunft zur besonderen Stadtführung ein. Anlass ist der „Weltgästeführertag“ und der stand in diesem Jahr unter dem Motto „Straßen, Gassen, Brücken, Plätze“. Die Teilnehmer wurden zu Orten „entführt“, die bei einer normalen Stadtführung nicht im Fokus der Aufmerksamkeit stehen und demnach selten besucht werden.