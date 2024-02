Mühlhausen. Das hochkarätige Instrument zieht nach der Restaurierung internationale Blicke an. Aber gespielt wird die Sauer-Orgel zu selten. Der Verein hat eine Lösung und wirbt dafür beim Stadtrat.

Seit der Restaurierung der Sauer-Orgel in der Mühlhäuser Marienkirche im vergangenen Jahr blicken Organisten und Orgelbauer aus ganz Europa nach Mühlhausen. Die aufwendige Sanierung hat Hunderttausende Euro gekostet. Steuergeld. Dafür, so sagt der Förderverein der Orgel, werde das Instrument allerdings zu selten der Öffentlichkeit präsentiert. Für das laufende Jahr gebe es bislang nur einen einzigen Termin von der Stadtverwaltung. Für hochkarätige Konzerte brauche man mehr zeitlichen Vorlauf, als eine Haushaltsplanung der Stadt ermögliche. Der Verein will nun die Organisation selbst in die Hand nehmen und wirbt dafür beim Stadtrat.