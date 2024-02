Wegen massiven Fällungen gibt es in einem kleinen Ort im Unstrut-Hainich-Kreis mächtig Ärger. Einwohner haben sich an die Naturschutzbehörde gewandet. Wie es nun weitergeht.

Wegen massiver Baumfällungen am Igelsgraben schlagen in Kirchheilingen die Wogen hoch. Wegen des Kahlschlags haben sich Einwohner an die Untere Naturschutzbehörde des Kreises gewandt. Diese stoppte sofort die Fällungen.