Unstrut-Hainich-Kreis. Kurznachrichten aus dem Unstrut-Hainich-Kreis: Das solltet Ihr wissen.

Benefiz-Lesung mit Stefan Schwarz

Innerhalb der Veranstaltungsreihe „C. Strecker präsentiert“ stellt Stefan Schwarz am 7. Mai ab 19 Uhr in der Stadtbibliothek in Mühlhausen sein Buch „Bis ins Mark. Wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte“ vor.

Heike Strecker war es ein persönliches Anliegen, diesen Abend zu organisieren. Auch ihr Mann ist an Krebs gestorben. Der Eintritt zur Lesung ist frei, um Spenden für das Hospiz Evelyn wird gebeten.

Vor zehn Jahren begann der Aufbau der Palliativversorgung im Unstrut-Hainich-Kreis. Evelyn Henning, damals Pflegedienstleiterin des ambulanten Hospizdienstes, und Oskar Mikulik, Palliativmediziner, erfuhren täglich, dass schwer Erkrankte mit der körperlichen und psychischen Belastung allein sind, auch, wenn sie von ihren Angehörigen unterstützt werden, sodass ganztägig professionelle Hilfe vonnöten ist. Henning und Mikulik entwickelten das Konzept eines Hospizes für Mühlhausen. Zu Ehren der Ideengeberin Evelyn Henning trägt das Hospiz ihren Namen.

Autor Stefan Schwarz erkrankte an Krebs. Er sagte sich: „Wenn das Schicksal zuschlägt, schlage ich zurück!“ und begann, sein Leben aufzuräumen. Dabei besann er sich auf die Langsamkeit, den Moment und legte die Hast ab. In seinem Buch blickt er klar und selbstironisch auf sein Dasein. Um die Zukunft kämpfend und doch frei, schreibt der Autor über ein mögliches Ende und sagt: „Das ist doch der Sinn von Krebs, dass man aufhört, sich und anderen, was vorzumachen, dass man innehält, dass man aufwacht und sich die Augen reibt.“

Um Anmeldung unter 03601/ 405560 wird wegen der begrenzten Platzzahl gebeten. hz

Geld für Dürer-Projekt und nächster Benefizabend

Der Rotaryclub Münster St. Mauritz unterstützt das Dürer-Projekt in Mühlhausen, das der hiesige Rotaryclub und der Freundeskreis Mühlhäuser Museen angeschoben haben. 10.000 Euro wurden jetzt an den Mühlhäuser Rotary-Vorsitzenden, Marco Fongern, übergeben. „Damit befinden wir uns als Freundeskreis Mühlhäuser Museen und Rotaryclub Mühlhausen bei der Finanzierung dieses ambitionierten Projektes auf der Zielgeraden. Mit den Einnahmen aus vier hochkarätigen Benefizveranstaltungen im Laufe dieses Jahres sollten die avisierten 240.000 Euro zusammenkommen.“ Auch die Stadt Mühlhausen unterstützt das Projekt laut Stadtratsbeschluss mit „bis zu 100.000 Euro“.

Die nächste Benefizveranstaltung findet am Dienstag, 23. April, statt. Dann lesen ab 19 Uhr in der Marienkirche in Mühlhausen Jürg Wisbach und Guido Droht „Die Erprobung Abrahams“. Karten gibt es noch an der Abendkasse.

Forum mit Bewerbern um die Ämter des Landrats und des OB

Die Industrie- und Handelskammer (IHK) Erfurt bietet gemeinsam mit den Kooperationspartnern BVMW, Kreishandwerkerschaft Kyffhäuser-Unstrut-Hainich und dem Nordthüringer Unternehmerverband ein Wahlpodium zur Wahl des Landrates im Unstrut-Hainich-Kreis und zur Wahl des Oberbürgermeisters der Stadt Mühlhausen an. Das findet am Dienstag, 23. April, im Logenhaus in der Puschkinstraße in Mühlhausen statt. Ab 17 Uhr stellen sich die Bewerber um das Amt des Landrats vor, ab 19 Uhr die um den Posten des Oberbürgermeisters. Wer teilnehmen möchte, kann sich bis Montag, 22. April, auf https://doo.net/veranstaltung/154034/buchung anmelden.

Schützenkreis bekommt Zählmaschine

Ronny Thomas (von links/Vorstandsmitglied), Manfred Müller (Vorsitzender des Schützenkreises Unstrut-Hainich) präsentieren die neue Ringlesemaschine beim Übergabetermin mit Sparkassen-Beraterin Diana Grosche. © Sparkasse Unstrut-Hainich | Sabine Ackermann

Im Schützenkreis Unstrut-Hainich sind fast 1200 Schützen in 33 Vereinen organisiert. Regelmäßig messen sie sich bei Schießsportveranstaltungen, wie zum Beispiel den Kreismeisterschaften. Da bei solchen Wettkämpfen zahlreiche Schützen teilnehmen, sind von den ehrenamtlichen Schießleitern viele Zielscheiben zu beurteilen. Diese Aufgabe unterstützt in der Regel eine Ringlesemaschine durch eine elektronische Auswertung. „Die bisherige Maschine, hat etwa 30 Jahre ihren Dienst getan, zeigt nun aber immer wieder Störungen und droht total auszufallen“, beklagt Vorstandsmitglied Ronny Thomas. Für einen Schützenwettbewerb ist eine reibungslose Auswertung jedoch unabdingbar. So wurde der Wunsch nach einer neuen Ringlesemaschine lauter. Gehör fand der Schützenkreis bei der Sparkasse Unstrut-Hainich, die eine Anschaffung mit 2000 Euro unterstützte. Diana Grosche, stellvertretende Marktbereichsleiterin aus Mühlhausen, übergab die Mittel aus dem PS-Zweckertrag. Das heißt: Kunden der Sparkasse Unstrut-Hainich haben durch den Kauf von PS-Losen diese Spende ermöglicht. Denn mit jedem gespielten Los fließen 25 Cent in wohltätige Zwecke in den Bereichen Sport, Kultur und Soziales.

