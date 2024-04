Unstrut-Hainich-Kreis. Neues und Veranstaltungstipps für den Unstrut-Hainich-Kreis gibt es hier.

Evangelischer Kirchenkreis erhält Geld von Town-and-Country-Stiftung

Jeweils 1111 Euro Preisgeld erhalten am Montag, 22. April, drei gemeinnützige Vereine und Institutionen im Rahmen einer Preisverleihung im Waldresort in Weberstedt: der Evangelische Kirchenkreis Mühlhausen, der Verein der Freunde und Förderer der staatlichen Grundschule Westerengel sowie der Förderverein der Heinrich-Auel-Schule Rotenburg. Im Rahmen ihres nun schon 11. Stiftungspreises fördert die Town-and-Country-Stiftung die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Zugleich würdigt sie damit die Menschen, die sich in den Projekten engagieren – viele von ihnen ehrenamtlich. Mit dem Evangelischen Kirchenkreis Mühlhausen unternehmen 30 Kids, viele von ihnen aus prekären Verhältnissen, eine mehrtägige „Radtour und Rat-Tour“ um den Bodensee. Das Zusammenkommen verschiedener sozialer Backgrounds fördert gemeinsame Ziele, Rücksichtnahme und Toleranz, heißt es von der Stiftung. Bereits vorab treffen sich alle zum Kennenlernen und Trainieren. Während der Tour übernachten sie gemeinsam in Jugendherbergen. Schafft jemand eine Etappe nicht, steht ein Begleitfahrzeug zur Verfügung. Das Preisgeld der Stiftung trägt dazu bei, die Teilnahmegebühren zu reduzieren. Zudem können bei Bedarf Räder und Helme ausgeliehen werden – so können wirklich alle teilnehmen.

Vortrag blickt auf Landesausstellung im kommenden Jahr

Der Mühlhäuser Geschichts- und Denkmalpflegeverein lädt für Mittwoch, 24. April, 19 Uhr, StadtbibliothekJakobikirche, zu einem öffentlichen Vortrag ein. Er trägt den Titel: „Nicht nur Müntzer – die Thüringer Landesausstellung 2025 zum Bauernkrieg“. Es referiert Susanne Kimmig-Völkner, die Direktorin der Mühlhäuser Museen. Der Eintritt ist frei. Zum Hintergrund: Die finalen Ereignisse des Bauernkriegs jähren sich nunmehr zum 500. Mal, weshalb an vielen Orten des deutschsprachigen Raums zahlreiche Veranstaltungen initiiert wurden. Eine davon ist das Vorhaben der Thüringer Landesausstellung 2025 mit dem Titel „freiheyt 1525 – 500 Jahre Bauernkrieg“. Im Vortrag wird Kimmig-Völkner das Projekt kurz vorstellen und einen Eindruck über die umfangreichste Landesausstellung zum Bauernkrieg bieten. Mühlhausen gilt als eines der Zentren der Thüringer Bauernkriegsbewegung in den Jahren 1524 und 1525, das ist aber nur ein Teil dessen, was es zu erzählen gibt. Der Bauernkrieg wird mitunter auch so verstanden, dass es sich eigentlich um viele verschiedene Aufstände handelte. Sicher ist, dass die zahlreichen und oft in Gewalt mündenden Begebenheiten sich an allerhand Orten ereigneten, viele verschiedene Typen Mensch eingebunden waren und neben Gemeinsamkeiten auch ganz eigene Motive die Bewegung prägten. Auch das soll die Thüringer Landesausstellung 2025 vor Augen führen.

Thomas Müntzer gehört zu den zentralen Figuren des sogenannten Bauernkriegs, auch war er Bindeglied zwischen den Aufständischen, aus Süddeutschland und der Mitte des heutigen Deutschlands. Die Ausstellung soll diesen Aspekt aufgreifen und will dazu anregen, das Bild des Bauernkriegs weiterzudenken sowie die Ereignisse mit zahlreichen Akteuren, Motivationen und Regionen zu verbinden. Nicht nur Thomas Müntzer soll in den Fokus der Erzählung rücken, sondern auch andere wie Tilman Riemenschneider, Margarethe Renner, Albrecht Dürer, Ulrich von Württemberg, Ottilie Müntzer, Käthe Kollwitz, Veit Schubert und andere mehr.

Streetfood-Festival und Autofrühling in Mühlhausen

Beim Street-Food-Festival steht vom 26. bis 28. April auf dem Untermarkt in Mühlhausen alles ganz im Zeichen des internationalen und kulinarischen Genusses mit Speisen aus aller Welt. Zu erleben sind der Duft von exotischen Gewürzen und Frischgebackenem. Eine Vielzahl verschiedener Gerichte wird vor Ort frisch zubereitetet. All das gibt es in Kombination mit einer exklusiven Auswahl der angesagtesten Drinks, Cocktails und Craft Beers. Für die ganz kleinen Genießer gibt es Karussells und Animation sowie jede Menge süße Leckereien. Geöffnet sind die Stände Freitag, 26. April, 15 bis 23 Uhr, Samstag, 27. April, 11 bis 22 Uhr, und Sonntag, 28. April, 11 bis 20 Uhr.

Zugleich findet am Sonntag, 28. April, ein Autofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Die Ausstellung „Autofrühling“ ist nicht nur eine Gelegenheit, aktuelle Automodelle hautnah zu erleben, sondern auch ein geselliges Ereignis, das die Gemeinschaft zusammenbringt. Viele Geschäfte in der Innenstadt sind geöffnet.

Ein besonderer Film über das Leben

Das Café International und der Verein Make – Mühlhäuser alternative Kulturevents um Mario Bartholomé laden ein zu einem besonderen Film. Der Dokumentarfilm „Ein Haufen Lieben“ ist am 26. April im Café International, Görmarstraße 8-10, Passage, in Mühlhausen zu sehen. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Danach gibt es eine Gesprächsrunde mit Regisseurin Alina Cyranek. Der Eintritt ist frei. In dem Film selbst geht es um fünf ältere Frauen, die über ihr Leben und die – meist vergebliche – innere Suche nach Erfüllung sprechen.

Toleranz-Projekt endet in Mühlhausen

Mit einem Auftritt des Singer-Songwriters und Weltenbummlers Alex Austen aus Mühlhausen (17 bis 19 Uhr), der erst kürzlich von seiner jüngsten abenteuerlichen Reise zurückgekehrt ist, gehen am Montag, 22. April, die Toleranz-Räume in Mühlhausen auf dem Obermarkt zu Ende. Zudem wird die Holzskulptur „Toleranz“ enthüllt.

Der farbenfrohe Toleranz-Container auf dem Obermarkt kann Montag von 9 bis 18 Uhr sowie am Samstag, 20. April, 10 bis 13 Uhr erkundet werden. Die Idee, die Toleranz-Räume nach Mühlhausen zu holen, hatten Vertreterinnen und Vertreter des Rotaryclubs Mühlhausen und des Fördervereins Geschwister-Scholl-Haus. Gemeinsam mit der Stadtverwaltung und dem Landkreis widmeten sich verschiedenste Kooperationspartner der Umsetzung.

Hainich-Rennstieg-Verein unterwegs an den Bebraer Teichen

Für die Wanderfreunde des Hainich-Rennstieg-Vereins geht es am Sonntag, 21. April, in den Kyffhäuserkreis. Eine zwölf Kilometer lange Rundwanderung führt um die Bebraer Teiche. Beginn ist um 10 Uhr in Sondershausen, Parkplatz Greußener Straße/Bebraer Teiche. Im Anschluss an die Wanderung ist eine Einkehr in der Gaststätte Possen möglich. Näheres bei Wanderführer Hans-Jörg Beißengroll, erreichbar unter Telefon: 036021 / 80179.

