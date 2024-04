Unstrut-Hainich-Kreis. Aktuelle Nachrichten und Veranstaltungstipps für den Unstrut-Hainich-Kreis gibt es hier.

Nachtflüge werden überm Unstrut-Hainich-Kreis geübt

Noch bis Ende der Woche übt die Bundeswehr nachts mit KampfhubschraubernTiefflüge über Teilen des Unstrut-Hainich-Kreises. Das Training sei nötig zum Erhalt der Fluglizenz und zur Ausbildung der Piloten.

Nach Informationen des zuständigen Kampfhubschrauberregiments 36 in Fritzlar sollen die Nachtflüge jeweils von montags bis donnerstags, bis 25. April, stattfinden. Eine Gebietseinschränkung könne nur grob vorgenommen werden. Betroffen sei der Bereich rund um das Drei-Länder-Eck Hessen-Niedersachsen-Thüringen. Die Städte Alsfeld, Marburg, Allendorf, Korbach, Warburg, Göttingen, Mühlhausen und Bad Hersfeld werden in einer Mitteilung genannt. Teilweise sei Tiefflug unter 100 Fuß geplant, was rund 30 Meter entspricht. Dabei könne es zu einer erhöhten Lärmbelastung kommen. Es werde versucht, das Übungsgebiet deshalb stetig zu wechseln. Lärmbeschwerden können an das Bürgertelefon unter 0800/862 07 30 gerichtet werden. In der Vergangenheit übte die Bundeswehr immer wieder mit Kampfhubschraubern vom Typ „Tiger“ über Teilen des Unstrut-Hainich-Kreises. Das Gebiet gehört zu den Übungsstrecken für Tiefflüge im bodennahen Bereich zwischen drei bis 150 Meter. red

Wahlausschuss tagt am Obermarkt in Mühlhausen

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses der Stadt Mühlhausen zur Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge zu den Kommunalwahlen am 26. Mai findet statt am Dienstag, 23. April, 16 Uhr im Stadtratssaal am Obermarkt (Brotlaube). Ursprünglich war ein Sitzungssaal in der Ratsstraße 25 vorgesehen. Dabei geht es um die Vorschläge zur Wahl des Oberbürgermeisters, zu den zehn Ortsbürgermeistern sowie für den Stadtrat. red

Frauen-Plus in Herbsleben

Für die Partei Die Linke in Herbsleben kandidieren acht Frauen und ein Mann für einen Platz um Gemeinderat. Das teilt für die Partei Cordula Eger mit. Die Kreisvorsitzende steht selbst auf der Liste. Laut Eger führt die parteilose Katrin Seeber die offene Liste an. Sie ist seit 2014 im Gemeinderat, seit 2019 Beigeordnete und damit stellvertretende Bürgermeisterin von Herbsleben und kandidiert als Bürgermeisterin für die Einheitsgemeinde. Auf die Plätze 2 und 3 wurden Jeannette Bauß-Gaßmann und Peggy Gerstmann gewählt, die die Fraktion bisher als Gemeinderätin und sachkundige Bürgerin unterstützt haben. Als einziger Mann tritt René Lange auf Platz 5 an. Als weitere Kandidatinnen treten die parteilosen Nancy Henning, Anja Metzger, Anja Kirsten und Sandy Ehrhardt an.

„Dass wir erneut erfahrene als auch neue Kandidierende gewinnen konnten, bestärkt uns in der Wahrnehmung, dass vor allem Themen wie Bildung, Kinderbetreuung, Familienpolitik und Soziales bei den Einwohnerinnen und Einwohnern von Herbsleben gefragt sind. Aber auch Themen, die die Jugend und Senioren im Ort bewegen, wollen wir angehen, wie das Schaffen von Treffpunkten für Jugendliche oder dass ermöglicht wird, dass ein Badebus für Kinder und Jugendliche für zwei Wochen in den Sommerferien in ein Freibad fährt“, sagt Eger, die auf Listenplatz 4 antritt. red

Gäste bringen Sockenmonster mit in die Theaterwerkstatt nach Mühlhausen

In ihrer Gastspielreihe erwarten die Macher von der 3K Theaterwerkstatt in Mühlhausen am Sonntag, 28. April, 16.30 Uhr, eine Inszenierung vom Theaterteam Art der Stadt aus Gotha. Sie bringen das Kinderstück „Mutsel, das Sockenmonster“ mit. Mutsel, der Socken zum Fressen gern hat, lebt in einer Waschküche, einem Paradies für Sockenmonster. Genauso wie Rumpel, die Waschmaschine, die geduldig die Schuld für jede fehlende Socke auf sich nimmt. Angekündigt wird ein witziges Kindertheaterstück für Kinder ab drei Jahre über Freundschaft und Gemeinsamkeit und die dafür notwendige Kompromissbereitschaft. Und wer anschließend noch nicht genug von Sockenmonstern hat, darf sich gern eines zum Andenken basteln, Näheres, auch zum Kauf der Karten, gibt es unter Telefon 03601/440937. red