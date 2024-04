Unstrut-Hainich-Kreis. Nachrichten und Veranstaltungen aus Mühlhausen und Umgebung.

Firmenkontaktmesse und Informationstag der Fachschule für Technik in Mühlhausen

Das Audimax des Berufsschulcampus Unstrut-Hainich in Mühlhausen/Görmar wird am Samstag, 27. April, 10 bis 13 Uhr, zur großen Ausstellungsfläche für Firmen und künftige Absolventen der Fachschule für Technik. Auf der Firmenkontaktmesse werden die Ergebnisse der Projektarbeiten des Schuljahres 2023/2024 vorgestellt. Die Lösung und Umsetzung praxisrelevanter Aufgaben, in der Regel unter Beteiligung und Betreuung von Firmen der Region, gibt Aufschluss über die Ausbildung und die Einsatzmöglichkeiten der Absolventen. Oftmals finden so zukünftige Arbeitgeber und Arbeitnehmer zusammen und so leistet die Fachschule für Technik ihren Beitrag zur Beseitigung des Fachkräftemangels.

An der Fachschule für Technik wird die Ausbildung in den Fachgebieten Maschinentechnik, Mechatronik, Elektrotechnik und Kraftfahrzeugtechnik angeboten. Zusätzlich kann aufbauend noch eine Ausbildung zum staatlich geprüften technischen Betriebswirt erfolgen.

Parallel zur Firmenkontaktmesse wird es einen Informationstag für künftige Schüler sowie potenzielle Bewerber geben. Sie können Einblick in die Ausbildung gewinnen. Näheres unter www.fachschule-fuer-technik-mhl.de.

Drei scharfe Märchen im Kleinen Kuhstall

Drei scharfe Märchen – Der gläserne Löffel, Das blaue Königreich und Die Glasprinzessin – hat das Mühlhäuser Sorglos-Theater unter der Spielleitung von Bernhard Ohnesorge ausgewählt, mit denen es Samstag, 27. April, ab 19.30 Uhr die „Hofgesellschaft“ in Eigenrieden, Kreuzstraße 1 auf eine sinnliche, humorvolle und zauberhafte Reise durch die Welt der Phantasie mitnehmen möche. Allesamt sind die Geschichten ein bisschen erotisch, ein bisschen romantisch, ein bisschen humorvoll – und nur für erwachsene Ohren bestimmt. Es spielen und lesen Astrid Bank, Theresa Blumschein und Frank Tessmer. Karten per Mail kontakt@hainich-zeit.de / Telefon 0178 148 1447. red

Sanierung der Schenke in Ortsteil von Mühlhausen geht nach der Kirmes weiter

Das Geld ist da, doch die Sanierung der Toiletten in der Bollstedter Gemeindeschenke muss noch warten. Laut Ortsteilbürgermeister Thomas Ahke (Freie Wähler) gibt es eine Vereinbarung mit der Stadt Mühlhausen, dass die Bauarbeiten die wichtigen und großen Feste im Ort nicht stören.

Dazu gehört die Kirmes, die traditionell am zweiten Juliwochenende stattfindet. Erst danach beginnen die Arbeiten zur Sanierung, die drei bis vier Monate dauern werden. Die Stadt Mühlhausen hat erst vor kurzem den Haushalt verabschiedet, so dass die Mittel erst jetzt freigegeben werden.

Bereits seit 2018 wird das Haus saniert. Damals war Bollstedt noch kein Ortsteil von Mühlhausen, sondern gehörte zu Weinbergen. Ende 2022 wurde bereits ein Fahrstuhl eingebaut, im vergangenen Jahr erhielt die Schenke eine neue Heizung. Nun steht noch die Sanierung der Fassade an. sas

