Unstrut-Hainich-Kreis. 36 Vereine aus dem Unstrut-Hainich-Kreis wetteifern um 15.000 Euro. Wer bekommt etwas ab vom großen Geld?

Die 750. Kirmes wird im September in der Vogtei gefeiert. Es soll ein gemeinsames Fest werden, wenngleich die Wurzel der Kirmes in diesem Landstrich in Oberdorla liegt. Große Ideen reiften – und verschwanden wieder in der Schublade. „Wir haben gemerkt, dass wir für dieses Vorhaben nicht den Rückhalt aus einem Großteil der Bevölkerung finden“, sagt Tobias Carius von der Rechnungsgesellschaft in Langula.

Dennoch wird die Kirmes vom 13. bis 16. September eine ungewöhnliche. Sie startet mit einem gemeinsamen Heimatabend der drei Vogtei-Dörfer und Musik von Yellow – Die Band auf dem Gelände des Möbelhauses Jaeger an der Eisenacher Landstraße. Eigentlich sollte dort das komplette Kirchweihfest gefeiert werden. Nun steht aber fest: Ab Samstag feiert jedes der drei Dörfer – Oberdorla, Niederdorla und Langula – für sich Thüringens älteste Kirmes. „Diese Lösung ermöglicht jetzt eine gute Mischung zwischen gemeinsamer Kirmesfeier und Wahren der individuellen Traditionen der drei Rechnungsgesellschaften“, sagt Hannes Hochheim von der Rechnung aus Niederdorla. Dennoch: Die Vogteier Kirmes und die sie organisierenden Rechnungsgesellschaften haben ihre Anhänger. Nicht umsonst belegten sie beim Sparkassen-Vereins-Voting Rang 1 und sammelten dabei 2500 Euro ein.

Die Sparkasse Unstrut-Hainich schüttetet für das Vereinsvoting 15.000 Euro aus. Davon partizipieren zehn Vereine aus dem Landkreis. „Welche Vereine einen finanziellen Zuschuss für ihr Herzensprojekt bekommen, das entschieden erneut Vereinsmitglieder, Fans, Freunde und Familienmitglieder, die Kunden unserer Sparkasse sind“, erklärt Christian Blechschmidt, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Unstrut-Hainich. 36 Vereine haben sich beworben.

Stellvertretend für die zehn Gewinnervereine hatte die Sparkasse die fünf Erstplatzierten ins Sparkassenhaus nach Mühlhausen eingeladen. Auf Rang 2 kam der SV Hainich Heyerode, der die gewonnenen 2250 Euro für Veranstaltungen zum 100-jährigen Vereinsbestehen einsetzen möchte. Der Kirchheilinger Sportvereins erhält 2000 Euro für ein Klettergerüst mit Ballfangnetz am Sportplatz.

Sportler profitieren am stärksten vom Vereins-Voting

Die weiteren Preisträger: Sportgemeinschaft Ammern 1750 Euro für bessere Bedingungen auf dem Fußball-Feld am Mühlhäuser Günter-Picht-Sportplatz, Förderverein des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums in Lengenfeld unterm Stein (1500 Euro / Instrumente für die Bläserklasse). Je 1000 Euro gehen an die Vereine Verein For Life, Förderverein der Thepra-Grundschule Bad Langensalza, Volleyballverein Mühlhausen, die Carnevalvereine in Herbsleben und Körner.

Die Spenden der Sparkasse Unstrut-Hainich stammen aus dem Zweckertrag des PS-Los-Sparens. Durch den Kauf von PS-Losen ermöglichen die Kunden der Sparkasse die Unterstützung gemeinnütziger Projekte im Unstrut-Hainich-Kreis. Mit dem Sparkassen-Vereinsvoting konnten die Kunden nun zum fünften Mal mitentscheiden, welche Projekte gefördert werden.

