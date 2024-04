Unstrut-Hainich-Kreis. Genuss und Kultur: Mühlhausens Street-Food-Festival und eine Silent Disco bieten einzigartige Erlebnisse. Dazu wird es kriminell.

1 Ökumenische Christus-Wallfahrt zum Kloster Volkenroda

Seit Jahrtausenden begeben sich Menschen aller Kulturen auf Pilgerwege. Sie verlassen ihre gewohnte Umgebung – in der Sehnsucht nach neuen Erfahrungen, in der Hoffnung auf interessante Begegnungen und auf der Suche nach Gott. Als Highlight im Frühjahr hat sich die ökumenische Christus-Wallfahrt zum Kloster Volkenroda etabliert. Auch für Sonntag, 28. April, werden wieder Hunderte Menschen erwartet, die gemäß dem Motto des Klosters Volkenroda „Begegnung belebt“ andern Menschen und Gott begegnen möchten.

Veranstalter sind das Kloster Volkenroda mit der Evangelischen Kirche Mitteldeutschland (EKM), dem Bistum Erfurt und dem Posaunenwerk der EKM. Mit der größten ökumenischen Veranstaltung in Thüringen wird die neue Saison am Christus-Pavillon eröffnet, der dann bis Ende Oktober täglich besichtigt werden kann. Höhepunkt der Wallfahrt ist ein ökumenischer Gottesdienst (15 Uhr).

Los geht es Sonntag mit Sternwanderungen von verschiedenen Orten aus, sodass jeder Pilger die für ihn passende Strecke auswählen kann. Der längste Weg mit etwa 18 Kilometern beginnt um 8.45 Uhr in Beberstedt, für die kürzeste Variante mit etwa drei Kilometern ist Treffpunkt um 10.30 Uhr in Körner. Interessenten am Familienpilgern können sich um 10 Uhr in Grabe einfinden. Nach der Ankunft im Kloster gegen 12 Uhr beginnt ein Festprogramm mit Essen, Kinderangeboten, Blasmusik und einem Markt der Möglichkeiten. Der ökumenische Gottesdienst wird von Bläsern vom Posaunenwerk und anderen Musikern gestaltet, ein Kindergottesdienst findet extra statt. Anschließend wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen.

2 Kulinarische Besonderheiten in Mühlhausen

Beim Street-Food-Festival steht vom 26. bis 28. April auf dem Untermarkt in Mühlhausen alles ganz im Zeichen des internationalen und kulinarischen Genusses mit Speisen aus aller Welt. Zu erleben sind der Duft von exotischen Gewürzen und Frischgebackenem. Eine Vielzahl verschiedener Gerichte wird vor Ort frisch zubereitetet. All das gibt es in Kombination mit einer exklusiven Auswahl der angesagtesten Drinks, Cocktails und Craft Beers. Für die ganz kleinen Genießer gibt es Karussells und Animation sowie jede Menge süße Leckereien. Geöffnet sind die Stände Freitag, 26. April, 15 bis 23 Uhr, Samstag, 27. April, 11 bis 22 Uhr, und Sonntag, 28. April, 11 bis 20 Uhr.

Zugleich findet am Sonntag, 28. April, ein Autofrühling mit verkaufsoffenem Sonntag statt. Die Ausstellung „Autofrühling“ ist nicht nur eine Gelegenheit, aktuelle Automodelle hautnah zu erleben, sondern auch ein geselliges Ereignis, das die Gemeinschaft zusammenbringt. Viele Geschäfte in der Innenstadt sind geöffnet.

3 Thüringen als das Land der Richter und Henker

„Thüringen ist nicht nur das Land der Dichter und Denker. Thüringen ist auch das Land der Richter und Henker“, sagt Mirko Krüger. Er liest am 26. April, 19 Uhr, Stadtbibliothek in Mühlhausen. „Tatort Thüringen – Wahre Verbrechen“, so heißt Krügers bereits sechster Band mit Kriminalgeschichten. Veranstaltet wird der Abend in der Bibliothek in der Jakobikirche von der Thalia-Buchhandlung auf dem Steinweg. Dabei wird der Autor auch einen in Mühlhausen verhandelten Falle aufgreifen, der bis heute viele Menschen betroffen macht. Jugendliche hatten 1993 einem Mitschüler auf bestialische Weise das Leben genommen.

4 Disko unter Kopfhörern in Mühlhausen

Eine Disko unter Kopfhörern - eine Silent Dico - wird am Freitag, 26. April, zwischen 17 und 22 Uhr im Mehrgenerationenhaus in Mühlhausen angeboten. Das bedeutet Musikgenuss über Funkkopfhörer statt aus Lautsprechern. Zu erleben ist Musik ganz individuell und dennoch finden sich die Gäste in einer tanzenden Menschenmenge wieder. Die Kopfhörer verfügen über drei Kanäle, zwischen denen das Publikum wählen kann. „Silent Musik“ nutzt dieses Konzept, um verschiedene Zielgruppen eine gemeinsame Musikerfahrung im öffentlichen Raum zu ermöglichen.

5 Grill-Meisterschaft in Bad Langensalza

Im Kampf um das beste Grill-Gericht treten am Samstag, 27. April, in Bad Langensalza beim 2. Thüringer Grill-Battle 20 Teams gegeneinander an. Neben 14 deutschen Mannschaften reisen auch zwei Gruppen aus Ungarn, zwei aus Italien, ein Team aus Österreich und eines aus den Niederlanden an, wie Veranstalter Maik Stelzer von der Firma Longhorn-BBQ mitteilt. Die Grill-Meisterschaft mit Begleitprogramm beginnt um 10 Uhr am Möbelgeschäft Knappstein. Musikalische Begleitung durch einen DJ ist von 16 bis gegen 23 Uhr geplant. Neben der Bewertung durch eine fachkundige Jury soll es auch einen Publikumspreis geben.

