Unstrut-Hainich-Kreis. Allerhand los ist in diesen Tagen im Unstrut-Hainich-Kreis. Hier ein paar Tipps.

Theater für Kinder in Diedorf

„Der Prinz und die Erbse“ sind am Sonntag, 28. April, in der „Alten Strumpffabrik“ Diedorf zu Gast. Eine winzige Erbse, versteckt unter 20 Matratzen, soll dem Prinzen Klarheit verschaffen, ob er diesmal mit einer echten Prinzessin zu tun hat. Feinfühlig, witzig und spritzig. Es spielt: Heinrich Kuss vom Gastspiel des „Theater im Palais” aus Erfurt. Los geht es um 15 Uhr (Einlass ab 14.30 Uhr) in der Wendehäuser Straße 1A.

Geld vom Schulzentrum fürs Hospiz

Charlotte Teich und Paul Sippel übergaben das Geld des Evangelischen Schulzentrums an Oskar Mikulik. © Oskar Mikulik

Im Rahmen der Nikolaus-Aktion hat sich das Evangelische Schulzentrum Mühlhausen erstmalig dazu entschlossen, einen Teil des Ertrags zu spenden. Das Geld soll ans „Hospiz Evelyn“ gehen, das momentan in Mühlhausen gebaut wird. 250 Euro haben jetzt Schülersprecherin Charlotte Teich (Regelschule) und Schülersprecher Paul Sippel (Gymnasium) an Oskar Mikulik, den Vorsitzenden des Vereins „For Life“ übergeben. „Wir sind dankbar für die Möglichkeit, einen Beitrag zum Bau dieses wichtigen Zentrums zu leisten, das bald den Patienten und ihren Familien Trost und Unterstützung bieten wird“, heißt es von Schulleiterin Susanna Gänßler.

Konzert für die Geschichte des Dorfes

Kammerforsts Ehrenbürger Gerd Kley liest am Samstag, 27. April, ab 16 Uhr, im Rennstieg-Hotel in Kammerforst, Eichsfelder Straße. Der Eintritt ist frei. Der Veranstalter, der Heimatverein, bittet aber um eine Spende. Mit dem Geld wolle man einen Sammelband der Werke Kleys finanzieren, der über die Kammerforster erzählt, die aus dem Hainich-Dorf in die Welt hinaus gezogen sind. Gerd Kley hat sich als promovierter Physiker beruflich mit Werkstoffforschung und mit Umwelttechniken befasst. Sein privates Interesse gilt Persönlichkeiten aus seiner Thüringer Heimat und dem Künstlerkreis um den Maler Adolf Rettelbusch, zu dessen Freunden Morgenstern gehörte. Zusätzlich zum Sammelband soll es im Obergut eine interaktive Ausstellung zu den Persönlichkeiten geben, kündigt Georg Mey vom Heimatverein an. Nach der Lesung wird es musikalisch: Es spielt die Band QuaTriJazz mit Holger Schiffel sowie Maria und Georg Mey. Das Repertoire reicht von Jazz-Standards über Swing und Blues bis Klassik-Interpretationen. Die Veranstaltung soll zugleich die Feier zum 15-jährigen Vereinsbestehen sein.

Flashmob in Bad Langensalza

Der vierte kirchliche Sonntag nach Ostern steht unter dem Motto „Singt dem Herrn ein neues Lied“. Zugleich feiert die Evangelische Kirche in diesem Jahr „500 Jahre evangelisches Gesangbuch“. Zu diesem Anlass treten in Bad Langensalza am Sonnabend, 27. April, zwei Gospelchöre in Kirchen auf. In der Gottesackerkirche wird um 17 Uhr „Voice & Soul“ sein Comeback mit einem ersten Konzert feiern. In der Kirche Merxleben gastiert zeitgleich der Gospelchor aus Lutter bei Bielefeld, unter Leitung einer gebürtigen Merxlebenerin Silke Fricke. Im Anschluss an das Konzert lädt die Kirchengemeinde Merxleben in die Pfarrscheune ein. Am Festsonntag selbst wird in der Bergkirche Gottesdienst mit dem Kirchenchor ein Singe-Gottesdienst gefeiert. Um 11.15 Uhr trifft man sich zu einem Flashmob vor dem Kultur- und Kongresszentrum.

Mühlhausen nimmt wieder teil am Stadtradeln

Die Stadt Mühlhausen nimmt in diesem Jahr zum fünften Mal am Stadtradeln teil. Das findet statt vom 27. Mai bis 16. Juni (21 Tage). Jeder, der in Mühlhausen und seinen Ortsteilen lebt, arbeitet, einem Verein angehört oder eine Schule besucht, kann mitmachen und möglichst viele Radkilometer sammeln. Anmelden kann sich bereits auf www.muehlhausen.de/stadtradeln.

Bei der Anmeldung kann jeder ein Team gründen oder einem beitreten, alternativ kann dem „Offenen Team“ beigetreten werden. „Teamlos“ radeln geht nicht. Beim Mühlhäuser Stadtradeln 2023 wurden von 29 Teams 53.905 Kilometer auf dem Fahrrad zurückgelegt. Näheres bei Thomas Förster, Klimaschutzbeauftragter, Telefon 03601 / 452264.

