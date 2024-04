Unstrut-Hainich-Kreis. Was beschäftigte die Polizei im Unstrut-Hainich-Kreis am Wochenende. Ein Überblick.

Brownie mit besonderem Inhalt im Unstrut-Hainich-Kreis

Polizisten kontrollierten am Samstagmittag in Körner einen 22-Jährigen. Der Autofahrer habe laut Polizeiangaben geäußert, dass er am Vorabend einen „Brownie mit besonderem Inhalt“ konsumiert hatte. Ein Drogenvortest, den der Mann freiwillig hat durchführen lassen, reagierte positiv auf Cannabis, sodass der 22-Jährige das Auto stehen lassen und zur Blutentnahme ins Krankenhaus musste. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren ist eingeleitet.

Jede Menge Fahrten unter Alkohol

Ein 33-jähriger Fahrradfahrer fiel der Polizei am Samstagabend, gegen 18.30 Uhr am Kreuzgraben in Mühlhausen auf. Er war in Schlangenlinien gefahren. Bei der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Hierbei wurde ein Wert von 3,19 Promille festgestellt. Der Fahrradfahrer war absolut fahruntüchtig. Aufs Rad durfte er nicht wieder aufsteigen.

Auch in Bad Tennstedt wurde die Polizei fündig: Sonntagfrüh, gegen halb drei, kontrollierte sie einen 45-Jährigen, der mit seinem Kleinkraftrad in der Erfurter Straße unterwegs war. Das Ergebnis: 1,75 Promille. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Eine Stunde später war die Fahrt für einen 40-Jährigen in Großengottern zu Ende. Den Autofahrer stoppte die Polizei in der Mühlhäuser Straße und stellte fest: Der Mann hatte keine gültige Fahrerlaubnis und stand unter Drogen. Alle drei Autofahrer mussten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Ermittlungsverfahren sind eingeleitet, heißt es in der Mitteilung der Polizei.

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis