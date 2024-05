Unstrut-Hainich-Kreis. Grün wird es beim Gärtnermarkt in Mühlhausen und beim Innenstadtfest in Bad Langensalza. Und dann steht ja auch noch das Seifenkistenrennen an. Was ist alles los im Unstrut-Hainich-Kreis?

1 Gärtnermarkt in Mühlhausen

Zur Tradition geworden ist mittlerweile der Mühlhäuser Gärtnermarkt. Tausende Besucher kommen regelmäßig am ersten Samstag im Mai zum Blobach. Auch dieses Wochenende bieten am Samstag, 4. Mai, von 7 bis 13 Uhr wieder regionale Händler allerlei Pflanzen an, darunter die Obstgemeinschaft Döllstedt, Imker Denise Herting aus Görmar und Staudengärtner Pascal Klenart aus Erfurt. Vom Gut Sambach kommen Bio-Pflanzen. Egal ob für Haus, Balkon, Hochbeet: Besucher finden auf dem kleinen Blobach sicherlich etwas, das sie im Frühling erblühen lassen können.

2 Grünes Innenstadtfest und Heimatshoppen in Bad Langensalza

Die Region unterstützen und ordentlich die Einkaufstüten füllen können alle am verkaufslangen Samstag, 4. Mai, in Bad Langensalza beim Heimatshoppen. Von 10 bis 18 Uhr wird eine Vielzahl an Geschäften offenstehen. Verbunden wird das Heimatshoppen mit dem Grünen Innenstadtfest – da ist ordentlich Trubel vorprogrammiert. Um 10 Uhr gibt es eine circa 90-minütige Führung der Gästeführerzunft. Richtig eingeläutet wird das Grüne Innenstadtfest dann 10.30 Uhr vom Spielmannszug Bad Langensalza auf dem Augustinerplatz, die Eröffnung um 11 Uhr am Neumarkt geschieht durch den Bürgermeister und die Rosenkönigin. An drei Hot Spots in der Innenstadt wird von 11.30 bis 18 Uhr Livemusik geboten. Unterhaltung gibt es bei der Talentshow „Bad Langesalza zeigt sich“, die ab 12 Uhr auf dem Neumarkt stattfindet, zur gleichen Zeit wird die Galerie im Rathaus geöffnet. Ordentlich gefeiert wird dann von 19.30 bis 24 Uhr bei der Schlagerparty vor dem „Manolo“ an der Marktkirche.

3 Seifenkistenrennen in Bad Langensalza

Mit Heimatshoppen und Grünem Innenstadtfest ist es in Bad Langensalza noch längst nicht getan: Das Seifenkistenrennen steht auch noch an! Am Sonntag, 5. Mai, werden dutzende Fahrzeuge ganz umweltbewusst den Mühlhäuser Berg hinunterfahren. Wertungsläufe in zwei Kategorien sind geplant. Die erste ist der Junior-Cup um 14 Uhr, bei dem Kinder zwischen acht und 16 Jahren starten können. Die zweite Kategorie ist der Freestyle-Fun-Cup um 16 Uhr. Mindestalter dafür ist 18 Jahre. Der Showfaktor steht dabei im Vordergrund und die kreative Gestaltung der Seifenkisten. 11 Uhr soll der Startschuss am Mühlhäuser Berg zunächst für die Trainingsläufe fallen. Dessen Kopfsteinpflaster ist bei Regen allerdings gefährlich, bei schlechtem Wetter muss das Rennen ausfallen. Siegerehrung ist für 17 Uhr geplant. Auch die schönste Seifenkiste wird prämiert, das Publikum entscheidet hier über den ersten Platz.

4 Benefizkonzert im Barbaraheim in Mühlhausen

Bekannte Songs in neuem Glanz können Besucherinnen und Besucher beim Benefizkonzert am Sonntag, 5. Mai, um 15 Uhr in Mühlhausen hören. Das Jugendblasorchester Nägelstedt spielt das Konzert für die Bürgerstiftung Unstrut-Hainich im Barbaraheim, Lindenhof 1. Karten für das Konzert kosten 5 Euro, Kinder und Jugendliche bis 17 Jahre haben freien Eintritt.

5 Kaunoka in Eigenrieden

Von traditionellen Folklore-Klängen können sich Besucherinnen und Besucher am Sonntag, 5. Mai, bezaubern lassen. Kaunoka ist an diesem Tag zu Gast in der Hofgesellschaft in Eigenrieden, Kreuzstraße 1, und wird keltische Harfe sowie Drehleier spielen und dazu singen. Einlass ist ab 15 Uhr, Beginn ist 16 Uhr.

