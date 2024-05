Unstrut-Hainich-Kreis. Was ist los im Unstrut-Hainich-Kreis? Ein kurzer Überblick

Junge Feuerwehrleute aus dem Unstrut-Hainich-Kreis wetteiferten jetzt im Görmar. Es ging um die Gruppenstafette, um Knotenkunde, einen Wissenstest und den Leinbeutelweitwurf. In zwei Altersklassen traten 26 Gruppen an. Bei den Jüngsten, den Sechs- bis Zehnjährigen, gingen die ersten drei Plätze nach Flarchheim und Bad Tennstedt, das mit zwei Teams die Ränge 2 und 3 belegte. Bei den Zehn- bis 18-Jährigen gewann Kammerforst vor Flarchheim und Kirchheilingen. „Ein besonderer Dank geht an die Feuerwehr Görmar, die zugleich ihren Tag der Offenen Tür hatte, und die Feuerwehr Reiser“, sagt Andy Henning vom Vorstand der Kreisjugendfeuerwehr. Reiser hatte die Verpflegung übernommen. red

CDU lädt zum Bürgerstammtisch nach Bad Langensalza

Vor den Kommunalwahlen am 26. Mai lädt die CDU Bad Langensalza zu einem Bürgerstammtisch. Der findet am Donnerstag, 2. Mai, ab 18 Uhr in die Gaststätte „Zur Schlemmerei“ im Kultur- und Kongress-Zentrum ein. Laut Jane Croll, Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, soll Gelegenheit sein, in geselliger Runde mit den Kandidaten ins Gespräch zu kommen. „Ich freue mich, an diesem Tag die Personen von unserer Kandidatenliste für den Stadtrat vorstellen zu können. Die ist personell ausgewogen, ein guter Mix aus jungen, neuen Köpfen und erfahrenen Kommunalpolitikern. Außerdem begrüßen wir unsere Europaabgeordnete Marion Walsmann, den Bundestagsabgeordneten Christian Hirte und den Landratskandidaten für den Unstrut-Hainich-Kreis, Hans-Joachim Roth“, sagt Croll. red

Lesung in Bad Langensalza

Katrin Kremzow liest am Freitag, 3. Mai, um 19 Uhr aus ihrem Debütroman: „Jetzt mal was anderes, Schatz!“ Für diese Lesung hat sie sich den „Erprobungsraum“ in der Mühlhäuser Straße 3 in Bad Langensalza ausgesucht. In ihrem Roman beschreibt die gebürtige Erfurterin auf amüsante, aber auch ehrliche Weise die Irrungen und Wirrungen in einer langjährigen Beziehung. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht nötig. Katrin Kremzow ist 1963 in Erfurt geboren, lebt seit fast 20 Jahren in Gierstädt, war 30 Jahre im Außendienst beschäftigt und schreibt nun die Geschichten auf, die ihr das Leben geschenkt hat. Ihr Roman ist im Rellin-Verlag erschienen und hatte seine erfolgreiche Premiere auf der diesjährigen Leipziger Buchmesse. red

Museen laden zur Denkma(h)lzeit in Mühhausen

Kultur mundgerecht serviert: Unter dem Titel „Denkma(h)lzeit!“ gibt es jeden ersten Donnerstag im Monat einen kulturellen Geheimtipp, das nächste Mal am 2. Mai um 12 Uhr. In der Veranstaltungsreihe bieten die Mühlhäuser Museen im Mai eine spannende Kurzführung im Museum St. Marien mit der Fachreferentin für Kulturgeschichte, Nora Hilgert. Die Müntzer-Gedenkstätte in der Marienkirche ist eine feste Institution in Mühlhausen und bald 50 Jahre alt. Als historischer Wirkungsort Thomas Müntzers wurde sie 1975 eröffnet, bereits 1977 geschlossen und am 27. Mai 1983 erneut eröffnet. 1989 ergänzten verschiedene Elemente die abermals neu gestaltete Ausstellung. In der Denkma(h)lzeit wird ein Blick in die spannende und wechselvolle Geschichte der Gedenkstätte geworfen. Wegen der begrenzten Teilnehmerzahl bitten die Mühlhäuser Museen um eine Anmeldung unter Telefon 03601 / 85660. red

Neues Wandererlebnis im südlichen Nationalpark Hainich

Besucher des Nationalparks Hainich dürfen sich über ein neues Wandererlebnis freuen. In den letzten Jahren wurden im südlichen Nationalpark Hainich, im Bereich des sogenannten Kindel, Weideprojekte etabliert, die nun für die Gäste erlebbar gemacht wurden. Ein Beobachtungsturm ermöglicht einen Rundumblick auf die Weiden von Rindern und Pferden sowie Schafen und Ziegen, zu den Buchenwäldern im nördlichen Nationalpark, zum Thüringer Wald und der Wartburg. Der eigentliche Erlebnispfad Wilde Weide richtet sich mit zahlreichen Sitzmöglichkeiten und Erlebnisstationen insbesondere an Familien mit kleinen Kindern und Menschen, die eine kleine Runde laufen möchten.

Die Nationalpark-Verwaltung hat Wilde-Weide-Projekte auf einer Fläche von mehreren hundert Hektar etabliert. Weidetiere sorgen nun dafür, dass die Flächen ihren Offenlandcharakter behalten. Für Gäste gibt es einiges zu beachten, heißt es aus der Nationalpark-Verwaltung: Besucher sollen auf den ausgewiesenen Wegen bleiben. Hunde dürfen wie im gesamten Nationalpark nur angeleint mitwandern. Die Weidetiere dürfen weder angelockt noch gefüttert werden. Es besteht die Gefahr von Koliken! Der Erlebnispfad Wilde Weide startet ebenso wie der drei Kilometer lange Nachtigallenweg vom Wanderparkplatz Kindel an der B84 zwischen Behringen und Großenlupnitz. red

Kinderfest im Japanischen Garten von Bad Langensalza

Zum Kinderfest lädt die KTL Kur- und Tourismus Bad Langensalza GmbH für Sonntag, 5. Mai, in den Japanischen Garten von Bad Langensalza ein. Zwischen Bambushain und Koi-Teich tauchen Familien von 14 bis 17 Uhr in das traditionelle japanische Fest ein. Bei japanischen Mal- und Bastelaktionen gestalten sich kleine Künstler einen persönlichen Fächer oder einen Koi-Nobori („Karpfenfahne“). In Japan symbolisiert die „Karpfenfahne“ die Familie. Sie weht traditionell am Kodomo No Hi. Das japanische Erzähltheater Kamishibai nimmt die Gäste 14 und 16 Uhr mit ins Reich der Fantasie. Junge Karateschüler geben 15.30 Uhr eine Vorführung ihres Könnens und laden zum Mitmachen ein. Die Architektin des Japanischen Gartens nimmt 14.30 Uhr alle Besucher mit auf einen Rundgang. red

Weitere aktuelle Meldungen aus dem Unstrut-Hainich-Kreis