Mühlhausen. In Mühlhausen ist eine Autofahrerin von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Dabei hatte die Frau noch Glück.

Am Samstagnachmittag kam es in Mühlhausen Am Flachswasser zu einem Verkehrsunfall. Wie die Polizei am Sonntag informierte, fuhr eine 72-Jährige mit ihrem Auto die Straße Am Flachswasser entlang, als sie durch ein Insekt in ihrem Fahrzeug abgelenkt wurde. Daraufhin habe sie die Kurve verpasst, sei zwischen mehreren großen Bäumen hindurch gefahren und im parallel der Fahrbahn verlaufenden Bachlauf zum stehen gekommen.

Die Fahrerin blieb unverletzt. Lediglich ein paar kleinere Bäume seien beschädigt worden. Das Fahrzeug musste aus dem Bachlauf geborgen werden.

