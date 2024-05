Unstrut-Hainich-Kreis. Was ist los im Unstrut-Hainich-Kreis? Tipps fürs lange Wochenende gibt es hier. Von Ballermann-Party bis Klassik.

1 Ballermann-Party in Großengottern

Der Sportverein Großengottern lädt für Samstagabend auf den Sportplatz zur Ballermann-Party. Geplant sind vier Künstler. Markus Becker, bekannt für seinen Song „Das rote Pferd“, Achim Petry, der Sohn von Wolfgang Petry, Bert Wollersheim und der gebürtige Weimarer und Mega-Park-Sänger Samu werden am Samstag, 11. Mai, als Stargäste auf dem Partyareal am Sportplatz in Großengottern auftreten. „Mit Achim Petry erreichen wir in diesem Jahr ein völlig neues Publikum. Die Lieder seines Vaters sprechen immer noch viele Menschen an; und in Kombination mit Mallorca-Hits wird das wohl zumindest in diesem Jahr im Unstrut-Hainich-Kreis einzigartig bleiben“, sagt Mark Theißen vom Organisatorenteam.

2 Konzert in der Kirche Divi Blasii in Mühlhausen

Das A-cappella-Ensemble Voxaccord gibt am Samstag, 11. Mai, 17 Uhr ein Frühlingskonzert in der Mühlhäuser Divi-Blasii-Kirche. Die ehemaligen Dresdner Kapellknaben singen im geistlichen Teil Motetten von Hans Leo Hassler, Antonio Lotti sowie zeitgenössischer Komponisten wie Franz Biebl und Albert de Klerk. Der weltliche Teil steht dann unter dem Motto „Veronika der Lenz ist da“. Neben Evergreens der Comedian Harmonists wie „Mein Onkel Bumba aus Calumba tanzt nur Rumba“ und „Eine kleine Frühlingsweise“ werden die Zuhörer auch mit Humoresken, Madrigalen und Popsongbearbeitungen humorvoll in den Frühling geleitet. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten. Das teilt Kreiskantor Oliver Stechbart mit.

3 Konzert zum Muttertag in Mühlhausen

Die Stars der Volksmusik stimmen am Samstag, 11. Mai, am Schwanenteich in Mühlhausen auf Muttertag ein. Die Veranstaltung beginnt um 15 Uhr.

Auch Katharina Herz ist beim Muttertagskonzert dabei. Das Foto zeigt sie bei einem Konzert mit dem Luftwaffenmusikkorps Gera im Jahr 2023. © Archiv | Peter Michaelis

Mit dabei sind die Superstars aus Südtirol – Die Ladiner, Joakin und Otto aus dem Grödnertal. Dazu kommt Sängerin Katharina Herz aus Thüringen, die die Zuhörer laut Veranstalter mit ihrer einzigartigen Stimme und eigenen Liedern und den größten Schlagerhits begeistern werde. Weiter spielen die Hainich-Musikanten aus Thüringen, die mit Blasmusik aus Böhmen und dem Egerland erfreuen.

4 Landesjugendchor Thüringen gastiert in Bad Langensalza

Der Landesjugendchor Thüringen unter der Leitung von Nikolaas Schmeer ist derzeit in Thüringen unterwegs. Am Wochenende kommt er nach Bad Langensalza. Unter dem Titel „Abschied und Trost“, der neben dem musikalischen Programm auch den Umbruch innerhalb des Chores nach dem letzten Generations- und Leitungswechsel darstellt, sind die jungen Sänger am 11. Mai, 18 Uhr, in der Bergkirche zu hören.

5 Hainich zeigt sich als Märchenwald aus Grün und Weiß

Der Bärlauch steht im Nationalpark Hainich derzeit in voller Blüte und erfüllt den Wald mit seinem feinen Knoblauchduft. Auf den Muschelkalkböden des Hainich gedeiht dieses einheimische Lauchgewächs prächtig und zaubert einen weiß bedeckten Boden in den nun leuchtend grünen Wald. „Schätzungsweise noch bis zum kommenden Wochenende ist unser Buchenwald im Nationalpark Hainich ein Märchenwald aus Grün und Weiß. Die Bärlauchblüte im frischen Buchengrün ist jedes Jahr ein ganz besonderes Naturschauspiel, das zahlreiche Besucher anlockt“, sagt Nationalparkleiter Rüdiger Biehl. In den kommenden Wochen wird sich das Kronendach der Buchen schließen und den Waldboden stark beschatten. Dann ist der Auftritt der Frühblüher für dieses Jahr vorbei. Biehl bittet Gäste, im Kernbereich des Nationalparks auf das Pflücken von Bärlauchblättern zu verzichten.