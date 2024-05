Mühlhausen. Mit Vandalismus auf einem großen Parkplatz in Mühlhausen beschäftigt sich die Polizei. Das ist bisher bekannt.

9000 Euro Schaden durch Vandalismus

Wegen mehrerer Delikte ermittelt die Polizei in Mühlhausen seit der vergangenen Nacht gegen einen 35-jährigen Mann. Er steht laut Mitteilung eines Behördensprechers im Verdacht, Fahrzeugspiegel etlicher Autos, die auf einem Parkplatz in der Straße Erfurter Höhle abgestellt waren, beschädigt zu haben. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 9000 Euro. Zuvor beleidigte der polizeibekannte Täter eine Mitarbeiterin des Hufeland-Klinikums. Da er weitere Straftaten androhte, wurde er von der Polizei in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen dauern an, heißt es in einer Mitteilung.

Hungrige und durstige Diebe

Mehrere hundert Bratwürste sowie Rostbrätel und weitere Lebensmittel und Getränke erbeuteten Unbekannte in Bad Langensalza. Zwischen Montagabend, 18.15 Uhr, und Dienstagmorgen, 9.45 Uhr, drangen die bislang unbekannten Diebe in einen Bratwurstverkaufsstand am Lindenbühl ein. Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei in Mühlhausen unter der Tel. 03601/4510 entgegen.

