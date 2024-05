Unstrut-Hainich-Kreis. Was lässt sich am Wochenende im Unstrut-Hainich-Kreis erleben? Tipps für fünf Veranstaltungen, deren Besuch sich auf jeden Fall lohnt, gibt es hier.

1 Brunnenfest an der Popperöder Quelle in Mühlhausen

„Springe, springe Quelle, springe! Unser Lied erklinge in den Sommerwind“, heißt es im „Quellenlied“ – auch in diesem Jahr wird es beim traditionellen Mühlhäuser Brunnenfest ertönen. Gestaltet wird es am Samstag, 25. Mai, von der Margaretenschule gemeinsam mit den 5. Klassen der Petrischule. Feierlich gekleidet, laden die Schüler zur festlichen Quellfeier, viel Musik und Traditionstänzen auf die Festwiese an der Popperöder Quelle ein, um dort gemeinsam mit ihren Familien und Freunden einen schönen Tag zu verbringen. Um 14 Uhr beginnt die Quellfeier; anschließend wird auf der Festwiese getanzt. Eine Stunde später gibt es Musik und Spiel und Spaß für Kinder. Das Brunnenfest ist ein traditionelles Heimatfest zu Ehren der Popperöder Quelle. Es wird jedes Jahr von Schülerinnen und Schülern der Mühlhäuser Grundschulen im Wechsel gestaltet. Die Stadt Mühlhausen teilt mit, dass wegen des Brunnenfestes der Quellenweg im Bereich der Popperöder Quelle am Samstag, 25. Mai, zwischen 12 und 18 Uhr komplett gesperrt wird. Schon ab 7 Uhr besteht am Samstag Halteverbot am Quellenweg.

2 Großes Fest um den Thüringer Spargel

Die Agrargesellschaft Herbsleben lädt für den 25. und 26. Mai zum 26. Spargelfest ein. „Viele fleißige Hände aus Herbsleben arbeiten fieberhaft – egal, ob dies die Thüringer Landfrauen, die Herbsleber Tanzvereine, der Pfingstverein, die freiwillige Feuerwehr, die Händler oder die Künstler sind. Die Freude auf das Fest und das Wiedersehen vieler Bekannter ist groß“, heißt es aus dem Unternehmen.

Das Thüringer Bratwurstmuseum aus Mühlhausen gibt sich mit verschiedenen Ständen die Ehre und erfreut die Besucher mit Schnitzel und Spargel im Biergarten. Auf der Bühne in der Festhalle unterhalten nicht nur die Herbsleber Tanzvereine mit ihren kreativen Kostümen und Choreografien, sondern auch wechselnde Bands und Showacts. Am Samstag spielt „Big Ben Dix“ mit Dixieland in der Festhalle auf, Gerda Gabriel gibt am Nachmittag ein Stelldichein. Im Außenbereich heißen die Herbslebener erstmals die Ritter Jatz Bänd willkommen und freuen uns auf Ihre musikalische Begleitung. Rudi Tuesday aus Jena sorgen am Sonntag für Stimmung in der Spargelhalle und im großzügigen Biergarten des Außenbereichs wird das legendäre Druckluftorchester die Besucher mit seiner fröhlichen Musik mitreißen.

3 Magische Momente mit keltischer Harfe, Drehleier und Gesang

Melodien und Lieder aus tiefster Seele, traditionelle Weisen aus uralten Zeiten und die Faszination für verborgene Zauberwelten: Das ist das Repertoire von Gina Guenter alias „Kaunoka“. Zu keltischer Harfe und Drehleier singt die Künstlerin aus dem „Theater der Nacht“ Northeim voll emotionaler Hingabe von feenhaften Wesen, inneren Dämonen und den geheimnisvollen Geistern der Natur.

Am Sonntag, 26. Mai, 16 Uhr, ist Kaunoka Gast in der „Hofgesellschaft“ im jüngsten Ortsteil von Mühlhausen, in Eigenrieden, Kreuzstraße 1. Plätze für das Konzert mit „Kaunoka“ können reserviert werden unter der Telefonnummer 0178 148 1447 oder per Mail kontakt@hainich-zeit.de.

4 Urbach feiert Jubiläum mit Blasmusik

Mit einem Umzug und dem Blasmusikfest geht die Jubiläumswoche zur 1150-Jahr-Feier des Unstruttal-Ortsteils Urbach am Samstag, 25. Mai, zu Ende. Um 10 Uhr nehmen die beteiligten Vereine Aufstellung auf dem Festplatz. Der Umzug startet 11 Uhr. Am Nachmittag spielen ab 13 Uhr Blaskapellen aus der Region gemeinsam mit den Urbacher Blasmusikanten. Die feiern nämlich selbst ihr 25-jähriges Bestehen innerhalb des Dorfjubiläums. Außerdem gibt es einen Handwerkermarkt und eine Ausstellung historischer Technik und Fahrzeuge. Bereits am Freitag, 24. Mai, ist zur Pflaumenmus-Verkostung eingeladen unter dem Motto: „Urbach sucht das Super-Mus“.

5 Führungen zum Fachwerk in Mühlhausen

Am 26. Mai ist Deutscher Fachwerktag und die Tourist-Information Mühlhausen bietet an diesem Tag eine besondere Führung an. Dabei werden die Besonderheiten der ehemaligen Reichsstadt gezeigt. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Gebäude, die in den letzten 30 Jahren erfolgreich saniert werden konnten. Treffpunkt zur Führung am Sonntag, 26. Mai, ist um 14 Uhr an der Tourist-Information Mühlhausen in der Ratsstraße 20. Eine Anmeldung ist unter der Telefonnummer 03601/404770 oder der E-Mail-Adresse service@touristinfo-muehlhausen.de erforderlich. Die Teilnahme kostet 10 Euro.

