Ein Jahr Türgeschichten zum Nachverfolgen

Das Regionalmanagement Nordthüringen, das auch im Unstrut-Hainich-Kreis zu Hause ist, hat sein Video-Projekt „Tür auf! Geschichten aus Nordthüringen“ abgeschlossen. Entstanden sind 27 Geschichten, die Details aus dem Arbeitsleben der Menschen in Nordthüringen erzählen und dabei auch viel Wissenswertes über die Region verraten. Initiiert hat die Kampagne das Regionalmanagement Nordthüringen, ein Zusammenschluss des Kyffhäuserkreises mit dem Landkreis Nordhausen und dem Unstrut-Hainich-Kreis zur Stärkung der Wirtschaftsregion Nordthüringen. An einer kreativen Anschlusskampagne werde derzeit gearbeitet, heißt es.

Das gemeinsame Regionalmanagement „Perspektive Nordthüringen“ des Landkreises Nordhausen, des Unstrut-Hainich-Kreises und des Kyffhäuserkreises hat kürzlich einen weiteren Zuwendungsbescheid über 900.000 Euro Förderung aus dem Regionalbudget erhalten. Im Jahr 2017 hatte das erste landkreisübergreifende Regionalmanagement in Thüringen seine Arbeit aufgenommen. Auf Grundlage eines Integrierten regionalwirtschaftlichen Entwicklungskonzeptes (IREK), das 2022 zum zweiten Mal fortgeschrieben wurde, setzt das Regionalmanagement Projekte zur Stärkung der Wirtschaftsregion, vor allem im Bereich Fachkräfte- und Regionalmarketing, um. Die Finanzierung durch Bundes- und Landesmittel erfolgt unter der Voraussetzung eines bestehenden Regionalmanagements und auf Grundlage eines IREK. Die zweite Verlängerung der Förderung bis Ende 2027 ermöglicht den Landkreisen, das Regionalmanagement langfristig zu implementieren. So wird neben der aktuell laufenden Imagekampagne „Tür auf! Geschichten aus Nordthüringen“ unter anderem am Aufbau einer Bilddatenbank gearbeitet und im Bereich Fachkräfteansprache auf Messen für den Standort Nordthüringen geworben.

Abendliche Amphibienwanderung im südlichen Teil vom Nationalpark Hainich

Die Natura-2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld, die auch Trägerin der Wildtierland Hainich gGmbH ist, lädt für Samstag, 25. Mai, zu einer abendlichen Amphibienwanderung auf dem südlichen Kindel ein. „Der südliche Kindel ist ein besonderes Juwel für Amphibienarten. Durch die ehemalige militärische Nutzung und den heutigen Schutz leben hier viele Frösche und Molche, die wir an diesem Abend gemeinsam erleben wollen“, sagt Martin Burmeister, Projektleiter der Natura-2000-Station Unstrut-Hainich/Eichsfeld. „Uns erwarten Beobachtungen verschiedener Amphibienarten wie Kammmolch, Gelbbauchunke und Laubfrosch und es gibt viele spannende Informationen zu der Lebensweise und zum Schutz dieser Arten.“ Los geht es um 19 Uhr. Die Wanderung dauert bis maximal 22 Uhr. Treffpunkt ist der Parkplatz am Flugplatz Kindel, Am Flugplatz 2 in Hörselberg-Hainich. Die Veranstalter empfehlen, Gummistiefel zu tragen sowie eine Regenjacke und eine Taschenlampe dazu zu haben. Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung bis Freitag, 24. Mai, telefonisch unter der Nummer 036254 / 865180 oder per E-Mail unter info@wildkatzendorf.de. Die Wanderung wird fachlich begleitet von Martin Burmeister, Projektleiter des Naturschutzprojektes „Management und Vernetzung der Gelbbauchunken-Vorkommen in Westthüringen“.

Vortrag zu Thomas Müntzer und Bloch

Die Thomas-Müntzer-Gesellschaft lädt zur Jahresversammlung 2024 ein, die am 25. Mai ab 10.30 Uhr in der Stadtbibliothek in der Jakobikirche in Mühlhausen stattfindet. Innerhalb der Veranstaltung wird ein öffentlicher und kostenfreier Vortrag mit dem Titel „Niemals hat die Menschheit Tieferes gewollt: Ernst Bloch, der Bauernkrieg und Thomas Müntzer“ präsentiert. Die Referentin, Diplom-Theologin Sophie Schulz aus Leipzig/Paris, wird dabei die Rolle des Bauernkriegs und die Bedeutung Thomas Müntzers im Werk des bedeutenden Philosophen Ernst Bloch (1885-1977) beleuchten. „Dieser Vortrag bietet eine einzigartige Gelegenheit, mehr über die historische und philosophische Bedeutung des Bauernkriegs und Thomas Müntzers zu erfahren und deren Einfluss auf das Denken Ernst Blochs zu verstehen“, heißt es von einem Sprecher der Mühlhäuser Museen. Im Anschluss an Vortrag und Diskussion tagt die Thomas-Müntzer-Gesellschaft statt.

Studenten singen in Mühlhausen und Bad Tennstedt

Studierende der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik Halle singen am 25. Mai, um 19.30 Uhr in der Kirche Divi Blasii in Mühlhausen ein einzigartiges Konzert. Zu den Themenfeldern Licht und Glanz haben sie Werke ausgegraben, die sehr selten im Konzert zu hören sind. Die Musikstücke gehören zur Gattung Gregorianik und stammen aus dem Mittelalter, wo fast ausschließlich einstimmig gesungen wurde und es ganz frühe, vorsichtige Versuche gab, auch mehrstimmig zu singen. Die Mitwirkenden studieren alle an der Hochschule für Kirchenmusik in Halle. Die Choral-Schola ist im Studium ein kleines, aber feines Spezialensemble, das sich dem Gregorianischen Choral und der Musik des Mittelalters widmet, heißt es von Kreiskantor Oliver Stechbart. Einmal im Semester unternimmt die Choral-Schola eine Wochenendreise, in diesem Sommer durch Thüringen mit Stationen in Sondershausen, Mühlhausen und Erfurt. Der Eintritt zu dieser Abendmusik ist frei.

Der Chor ist auch in einem festlichen Gottesdienst zum Trinitatisfest am 26. Mai, 13 Uhr, in der St. Trinitatis-Kirche in Bad Tennstedt zu hören.

Fahrradtour des Radfahrstammtisches nach Nägelstedt

Der Radfahrstammtisch und der ADFC laden alle Interessierten zu einer Fahrradtour nach Nägelstedt ein. Start ist am Samstag, 25. Mai, um 10 Uhr am Bahnhof Mühlhausen. Die Tour führt über Schlotheim, Hohenbergen, Issersheilingen, Thamsbrück nach Nägelstedt. Nach einer Einkehr in Nägelstedt geht es auf dem Unstrut-Radweg zurück nach Mühlhausen. Wie immer sind E-Biker willkommen. Die Tour ist insgesamt etwa 67 Kilometer lang, informiert für die Gruppe Christiane Apitzsch-Pokoj.

Pfingsten im Unstrut-Hainich-Kreis: die Bilder Die Rechnungsburschen und die Feuerwehrleute kämpfen in Oberdorla, an der Probstmühle, um die Vorherrschaft an der Spritze. Zuvor gab es am Anger eine Sitzblockade, die die Feuerwehr "auflöste". © Funke Medien Thüringen | Claudia Bachmann Leandro Augustyn und Nele Betzold sowie Niklas Bachmann und Jette Naumann sind die Platzmeisterpaare 2024 in Oberdorla. © Funke Medien Thüringen | Claudia Bachmann 18 junge Männer und 25 Frauen gehören 2024 zur Rechnungsgesellschaft in Niederdorla. Dazu gibt es auch zwei Kinder-Platzmeisterpaare. © Funke Medien Thüringen | Claudia Bachmann 