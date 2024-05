Ein farbenprächtiger historischer Festumzug krönte am Samstag die 1150-Jahr-Feier in Urbach. Mitgestaltet wurde der Jubiläumsreigen in dem Ortsteil der Gemeinde Unstruttal unter Regie des Urbacher Spaßvereins von allen örtlichen Vereinen sowie von Gruppen aus über 15 Orten der Region mit mehr als 300 Teilnehmern. © Reiner Schmalzl | Reiner Schmalzl