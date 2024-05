Unstrut-Hainich-Kreis. Hier erfahrt Ihr alles zur Wahl im Unstrut-Hainich-Kreis. Wer steht zur Wahl? Wann fallen die ersten Entscheidungen? Gewählt werden Landrat, Kreistag, die (Ober-)Bürgermeister von Mühlhausen, Bad Langensalza, Herbsleben, Südeicshfeld und Körner, Ortsteilbürgermeister, Stadt- und Gemeinderäte. Im Wahl-Ticker halten wir Sie auf dem Laufenden.

Einen solchen Mega-Wahl-Tag gab es das letzte Mal 1994. Nun ist er wieder soweit, dass der Landrat für den Unstrut-Hainich-Kreis, Bürgermeister und Kommunalparlamente an einem Tag gewählt werden. Der Grund dafür ist die unterschiedliche Amtszeit: Landräte und (Ober-)Bürgermeister sind sechs Jahre im Amt, die Mitglieder der Kommunalparlamente fünf Jahre.

Mehr zum Thema

9.30 Uhr: Am Sonntagmorgen schlendert Landratskandidat Thomas Ahke (Freie Wähler) zusammen mit seiner Familie zum Wahllokal im Haus der Vereine in Bollstedt. Dort herrscht um diese Zeit großer Andrang. Amtsinhaber Landrat Harald Zanker (SPD) hat bereits unter der Woche seine Stimme per Briefwahl abgegeben. Er war Pfingstsonntag in Niederdorla gestürzt und ins Krankenhaus gekommen.

Landratskandidat Thomas Ahke (Freie Wähler) geht am Sonntagmorgen gemeinsam mit seiner Familie in Bollstedt zur Wahl. © Funkemedien Thüringen | Daniel Volkmann

8 Uhr: Der Wahltag beginnt im Unstrut-Hainich-Kreis. Gewählt werden der Landrat und der Kreistag, Mühlhausens Oberbürgermeister und der Stadtrat, Bad Langensalzas Bürgermeister und der Stadtrat, die Bürgermeister von Herbsleben, Südeichsfeld und Körner. Dazu werden die Stadtratsmitglieder von Nottertal-Heilinger Höhen gewählt und von Bad Tennstedt und viele Gemeinderäte. 80.600 Wahlberechtigte gibt es nach im Unstrut-Hainich-Kreis. Für sie sind 126 Wahllokale eingerichtet. Für Kleinkeula, Sollstedt und Zaunröden – alle aus der Gemeinde Unstruttal – gibt es genau ein Wahllokal. Wahllokale nicht in den kleinen Dörfern mit nur einer überschaubaren Zahl an Wahlberechtigten zu belassen, das sei auch eine Frage der Geheimhaltung, der Wahrung des Wahlgeheimnisses. Die meisten Wahlberechtigten gibt es mit 30.300 in der Kreisstadt Mühlhausen und ihren zehn Ortsteilen. Weitere 14.800 sind es in Bad Langensalza.

In den Wahlbenachrichtigungen, die allen Wahlberechtigten übermittelt worden sind, sind der Stimmbezirk und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Stimmbezirks wählen, in dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. Die Wähler müssen ihre Wahlbenachrichtigung und einen amtlichen Personalausweis oder Reisepass zur Wahl mitzubringen. Jeder Wähler erhält nach Betreten des Wahlraums für jede Wahl, für die er wahlberechtigt ist, einen Stimmzettel ausgehändigt.

Für die hauptamtlichen (Ober-)Bürgermeister und den Landrat befinnt die Amtszeit am 1. Juli. Bis dahin amtieren die aktuellen Amtsinhaber Harald Zanker (Landrat Unstrut-Hainich-Kreis) und Johannes Bruns (OB von Mühlhausen/beide SPD) sowie Matthias Reinz (Bürgermeister der Stadt Bad Langensalza/parteilos), Reinhard Mascher (Bürgermeister in Herbsleben/CDU) und Matthias Niebuhr (Bürgermeister in Körner/parteilos). Die neuen Stadt- und Gemeinderäte sind bereits ab 1. Juni im Amt.