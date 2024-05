Unstrut-Hainich-Kreis. Was war los in Sachen Unfälle und Kriminalität im Unstrut-Hainich-Kreis?

Schläge am Inneren Frauentor in Mühlhausen

Kurz vor Mitternacht kam es am Samstag in Mühlhausen zu einer Körperverletzung. Darüber informiert die Polizei. Sie beschreibt das Geschehen so: Ein junger Mann (19) saß mit einem Freund auf einer Bank am Inneren Frauentor. Aus einem vorbeifahrenden Pkw wurde etwas gegen Ausländer gerufen, hieß es von der Polizei. Eine zufällig in der Nähe befindliche Personengruppe bezog dies auf sich und vermutete den 19-Jährigen als Ausrufer. Eine Person aus dieser Gruppe schlug dem jungen Mann unvermittelt zweimal ins Gesicht. Der wurde verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Noch vor Eintreffen der Polizei sind der Täter und die Gruppe abgehauen. Polizei sucht Zeugen, Telefon 03601/4510.

Parkplatz-Rempler in Ammern

Ein 52-jähriger Citroen-Fahrer kollidierte am Samstag beim Einfahren in die Parklücke mit einem bereits geparkten Mercedes. Dabei entstand laut Polizei geringer Sachschaden. Dieser Unfall ereignete sich auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Ammern. Personalien wurden ausgetauscht und der Unfall durch die Polizei aufgenommen.