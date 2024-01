Eisenach. Reaktionen einstiger Parteifreunde zum Übertritt von Eisenachs Oberbürgermeisterin Katja Wolf zum Bündnis Sahra Wagenknecht.

Auch Tage nach der Ankündigung, dass Eisenachs Oberbürgermeister Katja Wolf nicht wieder für das Rathaus der Wartburgstadt kandidiert und einen Wechsel in das Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) beabsichtigt, sind die Mitglieder der Partei „Die Linke“ in Eisenach und dem Wartburgkreis noch immer in Schockstarre. „Wir sind noch daran, zu realisieren, was passiert ist - die Nachricht hat uns völlig überrascht, weil wir ihre Zusage hatten, dass sie wieder als OB antritt“, sagt Kristin Lemm, Fraktionsvorsitzende der Linken im Eisenacher Stadtrat.