Ettenhausen. Gemeinsame Aktion der Bauernkreisverbände Eisenach/Bad Salzungen und Gotha

Zu einem „Mahnfeuer an der Nessetalbrücke 2.0“ rufen die Landwirte aus dem Wartburgkreis und dem Kreis Gotha am Donnerstag, 25. Januar auf. Ab 16 Uhr wollen die Landwirte gemeinsam mit Handwerkern, Spediteuren, Unternehmern und interessierten Bürgern an der Nessetalbrücke der A4, zwischen Ettenhausen/Nesse und Ebenheim demonstrieren und ins Gespräch kommen, heißt es in dem Aufruf zur Demo. Und weiter: Es geht schon lange nicht mehr nur um Kfz-Steuer und Agrardiesel.

Auch für eine Versorgung mit Speisen und Getränken sei gesorgt.

Bereits vor 14 Tagen hatten die Landwirte mit mehreren Mahnfeuern entlang der Autobahn für Aufmerksamkeit auf ihren Protest gesorgt.

red