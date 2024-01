Eisenach. Mit Banner und Unterschrift unterstützt die Stadt die Aktion für Toleranz und gegen Hass

In Sorge um die Demokratie in Deutschland engagieren sich bereits mehr als 2900 Organisationen und Menschen bei der Aktion „Weltoffenes Thüringen“ aus dem gesamten Freistaat. Auch die Stadt Eisenach hat den Aufruf bereits unterzeichnet. Sichtbar zeigt dies ein Banner der Aktion, das am Rathaus (Verwaltungsgebäude Markt 2) zu sehen ist.