Treffurt. In der Stadt im nördlichen Wartburgkreis ist die Vakanz der Gastronomie nur von kurzer Dauer. Mediterranes im Keller des Rathauses.

Dass sich das Problem so schnell lösen lässt, damit hat Treffurts Bürgermeister Michael Reinz (parteilos) nicht gerechnet. Im Dezember hatte der vorherige Pächter des „Ratskellers“ unter dem Rathaus der Werrastadt den Vertrag gekündigt, und am 16. März wird schon wieder Neueröffnung gefeiert. Den Hilferuf, den der Bürgermeister bereits in Richtung Dehoga (Deutscher Hotel- und Gaststättenverband) gerichtet hatte, konnte er schnell zurückziehen.