Creuzburg. Die Fronten zwischen dem Bürgermeister und seinen beiden Beigeordneten verhärten sich weiter

Der Schlagabtausch im Scharmützel um die Johanniter-Kita „Wichtelburg“ in Creuzburg geht in die nächste Runde. Nachdem die Leiterin und die stellvertretende Leiterin ihre fristlosen Entlassungen erhielten, flatterte nun dem Creuzburger Stadtratsmitglied Oliver Rindschwentner ein „sofortiges Hausverbot“ ohne Begründung ins Haus. Rindschwentner findet dies traurig, zumal er seit Jahren Spenden und Lottomittel für Kita-Ausstattungen organisierte. Katharina Rothe-Philipps, Johanniter-Regionalvorstand Westthüringen, lehnte am Freitag fernmündlich eine Stellungnahme zum Sachverhalt ab.