Eisenach. Beim „Wedding Day“ am Eisenacher Johannisplatz erfuhren die Besucherinnen und Besucher, wie es der schönste „Tag des Lebens“ wird.

Die Braut, die was auf sich hält, trägt am großen Tag Beau Vintage, also das sanfte, schwingende Kleid mit feiner Spitze, oder eben doch „Glitzer und Prinzessin“, also Pailletten und viel Spitze und Tüll, „für den ganz großen Auftritt“, weiß Verkäuferin Christin zu berichten. Es war „Wedding Day“ im mittlerweile gemeinsamen Geschäft von Herrenausstatter „Carnaby“ und Braut und Fest-moden „Violet“ am Johannisplatz. Die Farbe ist ja klar. Bei den meisten soll das Brautkleid auch weiterhin der „Traum in Weiß“ sein. Es gibt aber auch zauberhafte Varianten - sei es cremefarbig oder auch ein knallendes Rot.