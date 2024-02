Wartburgkreis. Neuer Rathauschef in der Gemeinde Hörselberg-Hainich im Wartburgkreis. Niederlage für Gegenkandidaten Thomas Marschner

Sven Kellner ist neuer Bürgermeister der Gemeinde Hörselberg-Hainich (Wartburgkreis). Mit 1466 Stimmen lag er vor Thomas Marschner, der bei Wahl am 18. Februar auf 1132 Stimmen kam. In Prozenten entfielen 56,4 auf Kellner und 43,6 auf Marschner. Die Auszählung in den zwölf Wahllokalen und dem einen Briefwahllokal lief reibungslos. Bereits um 18.40 Uhr lag das vorläufige amtliche Endergebnis vor.