Wartburgkreis. Die A4 wird wegen Brückenabriss gesperrt, die Falk-Schule wirbt um Nachwuchs, der Musikschulnachwuchs musiziert im Bachaus und ein Vortrag thematisiert die Verfehlungen von Bundeskanzler Adenauer.

Vollsperrung der A4 wegen Brückenabriss

Im Rahmen des Ausbaus der Autobahn 4 muss eine Brücke in Hessen abgerissen werden, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Am Wochenende 24./25. Februar ist die A 4 zwischen den Anschlussstellen Bad Hersfeld und Friedewald von Samstagfrüh, 5 Uhr, bis Sonntagfrüh, 5 Uhr, in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt.

Die Umleitung erfolgt über die B 62, in Fahrtrichtung Erfurt als U 77, in Fahrtrichtung Frankfurt als U 80. Grund für die Sperrung ist der Abriss der Brücke Wippershainer Straße (Kreisstraße 17), die zwischen Schenklengsfeld-Wippershain und Bad Hersfeld-Hohe Luft die A 4 überführt. Der Abriss erfolgt im Rahmen des vierten Bauabschnitts zur Erneuerung und zum Ausbau der A 4.

Infos zu sozialen Berufen

Über eine Ausbildung zum/zur Erzieher/in, Sozialassistent/in und Heilerziehungspfleger/in können sich Interessierte an einem Tag der offenen Tür im Diakonischen Bildungsinstitut Johannes Falk in Eisenach informieren, teilt das Institut mit.

Der Informationstag findet am Mittwoch, dem 28. Februar von 12 bis 17 Uhr im Diakonischen Bildungsinstitut in der Ernst-Thälmann-Straße 90 statt. Schnupperunterricht, Informationsveranstaltungen mit Lehrern und eine Führung durch das Schulhaus erwarten die Gäste.

Adenauers Watergate

Konrad Adenauer prägte als Gründungskanzler und Staatsmann eine ganze Epoche. Zur Machtsicherung hebelte der CDU-Chef dabei allerdings die von ihm selbst mitgestalteten demokratischen Spielregeln aus. Klaus-Dietmar Henke hält am Mittwoch, den 28. Februar, auf Point Alpha bei Geisa einen Abendvortrag über die vom Bundeskanzleramt und dem Bundesnachrichtendienst (BND) organisierte Ausforschung der SPD-Führung zwischen 1953 und 1962. Beginn ist um 18.30 Uhr im Haus auf der Grenze. Die Öffentlichkeit ist herzlich eingeladen, der Eintritt ist frei.

Die Jüngsten musizieren im Bachhaus

Traditionell geben die jungen Schüler der Eisenacher Musikschule ein „Konzert der Jüngsten“ im Bachhaus. In diesem Jahr findet das Konzert am Samstag, dem 2. März, statt.

Hier zeigen die Musikschülerinnen und Musikschüler jeden Alters ihr Können auf unterschiedlichsten Instrumenten. Tickets sind ab sofort im Bachhaus erhältlich. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Eine Ticketreservierung ist auch unter der Telefonnummer 03691/ 79 340, oder per E-Mail an info@bachhaus.de möglich.

Erwin Meusel aus Denkmalbeirat verabschiedet

Erwin Meusel, langjähriger Vorsitzender des Denkmalbeirats des Wartburgkreises, wurde von Landrat Reinhard Krebs (CDU) und den Beiratsmitgliedern aus dem Beirat verabschiedet. Meusel stand dem Beirat von dessen Gründung 1995 bis 2022 vor und blieb bis jetzt Mitglied. Die feierliche Verabschiedung fand in der Geismühle in Geisa statt.

Meusel hinterlasse eine beeindruckende und nachhaltige Spur in der Denkmalpflege der Region, würdigte der Landrat Er betonte die bedeutende Rolle, die Meusel über Jahre im Denkmalbeirat übernommen hat. Seit Oktober 2022 führt Daniel Rimbach den Denkmalbeirat.