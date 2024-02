Über 200 Kurse und Veranstaltungen an den unterschiedlichen Standorten in Eisenach und Wartburgkreis

Schlauer werden leicht gemacht: Die Volkshochschule (vhs) Wartburgkreis mit ihren beiden Geschäftsstellen in Eisenach und Bad Salzungen sowie den elf Außenstellen über das gesamte Kreisgebiet verteilt startet am Montag, 26. Februar, in das Frühlingssemester. Dies teilt das Landratsamt mit.