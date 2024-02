Leimbach. Im Wartburgkreis ist die Polizei auf ein großes Drogenlabor gestoßen. Zuvor gab es einen Großeinsatz der Feuerwehr wegen gefährlicher Chemikalien.

Bereits am Montag wurden in Leimbach im Wartburgkreis neben der Feuerwehr auch die Polizei zu einer Lagerhalle gerufen. Wie die Polizei am Mittwoch informierte, seien in dem Gebäude Chemikalien gelagert worden, bei denen nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sie Reizungen der Haut- und Atemwege verursachen.

Die ersten Probenentnahmen durch die Kriminalpolizei ergaben, dass es sich bei den Chemikalien um Bestandteile zur Zubereitung von Betäubungsmitteln handelte. Auch Utensilien, die in der Halle gefunden worden, ließen darauf schließen, dass im größeren Stil Drogen hergestellt wurden oder werden sollten. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei würden gegenwärtig noch andauern. Spezialisten des Bundeskriminalamtes seien mit im Einsatz, um den Transport und die Entsorgung zu gewährleisten.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.