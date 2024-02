Wartburgkreis. An einem Radweg zwischen Mihla und Nazza geschah es wohl im Schutz der Dunkelheit.

Am Radweg an der Grundmühle Mihla in Richtung Nazza hat über das vergangene Wochenende wohl im Schutz der Dunkelheit eine illegale Altreifendeponie eröffnet. 30 Autoreifen und neun Motorrad-Altreifen haben der oder die Verursacher hinterlassen.