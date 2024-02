Eisenach. Planungen für die Arbeiten an Gadem und Palas ab 2025 laufen auf Hochtouren. Besuch aus Berlin. Welche Behinderungen kommen auf Besucher zu

Gerade ist es so ein bisschen hektischer als sonst und eigentlich können die Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auf der Wartburg auch sonst nicht über mangelnde Aufregung klagen. Bei einer Baustelle ist ab jetzt wieder „Land in Sicht“, sagt Frau Burghauptmann Franziska Nentwig. „Wir haben ein neues Finanzierungskonzept derzeit in der Abstimmung und Genehmigung. Ich hoffe, dass an der Baustelle für die Hotelsanierung bald wieder Bewegung zu sehen ist“. Die Finanzierung der großen Sanierung des Hotels auf der Wartburg war ins Wanken geraten, nachdem der bisherige Pächter Insolvenz angekündigt hatte. Nun soll es, so die Hoffnung von Nentwig, aber bald, wenn auch mit Zeitverzug, vorangehen.